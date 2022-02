Oroscopo domani venerdì 25 febbraio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 25 febbraio 2022 Cancro (21 giugno-22 luglio): i frutti del duro lavoro

Oroscopo domani Cancro 25 febbraio: umore

Soffrite di vertigini? Lo chiediamo perché oggi potreste salire diversi gradini della scala aziendale. Sembra che il duro lavoro di questi ultimi mesi abbia dato i suoi frutti. Non esitate ad accettare la sfida che vi viene proposta. Al contempo con la prossima congiunzione Sole-Giove in Pesci potreste concludere un ottimo affare che renderà parecchio. Se inoltre, avete avuto problemi legali o amministrativi, potreste ricevere buone notizie.

Oroscopo domani Cancro 25 febbraio: amore

In coppia: riuscirete a ritagliare qualche ora per stare vicini con tenerezza. Momenti che vi faranno sentire sicuri, in grado di far fronte a tutto!

Soli: se avete rifiutato di riconciliarvi con una persona, oggi la voglia sarà quella di fare il primo passo e richiamarla. Ma non sarà facile: temete un rifiuto…

Oroscopo domani 25 febbraio 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): non agitate le acque Oroscopo domani Scorpione 25 febbraio: umore E’ un venerdì in cui i colleghi potrebbero essere un po’ nervosi. Dovrete scegliere con cura le parole. Di sicuro potreste avere la sensazione di camminare sulle uova… Sul posto di lavoro circola tensione e senza un vero motivo. Non è la giornata giusta dunque per offrire critiche costruttive di alcun tipo o imporre il vostro punto di vista. Evitate di agitare le acque. Oroscopo domani Scorpione 25 febbraio: amore In coppia: nulla turberà la formidabile intesa tra voi e il partner. Amate e siete ultra amati! Soli: una persona vi attrae e siete decisi a conquistarla! Farete il primo passo e soccomberà al vostro fascino, al magnetismo. Oroscopo domani 25 febbraio 2022 Pesci (20 febbraio-20 marzo): conversazioni piacevoli Oroscopo Pesci 25 febbraio: umore Sul posto di lavoro, l’atmosfera è positiva e amichevole. Le conversazioni con i colleghi saranno piacevoli ma evitate di lasciarvi ingannare dalle apparenze e prendere per buono tutto ciò che diranno. Qualcuno potrebbe essere pronto a farvi le scarpe. Non ci riuscirebbe, tranquilli. Fate solo attenzione a documentare le vostre idee. Sarà utile nel caso volesse appropriarsene. Oroscopo Pesci 25 febbraio: amore In coppia: potrebbe esserci una discussione ma sarà utile per portare avanti la relazione. Di tanto in tanto bisogna mettere un po’ di ordine… Soli: sognate una relazione appagante che duri nel tempo, che vi dia la possibilità di riscoprire i piaceri dell’amore. E arriverà…

