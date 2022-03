Oroscopo domani venerdì 25 marzo 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 25 marzo 2022 Cancro (21 giugno-22 luglio): conversazioni entusiasmanti

Oroscopo domani Cancro 25 marzo: umore

La Luna in Capricorno in buon aspetto con un Urano, indica conversazioni entusiasmanti, nuove amicizie, potreste unirvi a un gruppo di persone che la pensano nel vostro stesso modo. E con una di queste sviluppare un legame importante. Sebbene si tratti di un aspetto astrale temporaneo, potrebbe dare il via a una relazione diversa da tutte le altre che fino a oggi avete vissuto.

Oroscopo domani Cancro 25 marzo: amore

In coppia: dal partner vi aspettate molto e lo direte apertamente. Le conversazioni non saranno di tutto riposo… Soli: la tendenza odierna è quella di evitare delusioni d’amore e anche se ci saranno delle opportunità vi tirerete indietro.

Oroscopo domani 25 marzo 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): mettere a punto un piano Oroscopo domani Scorpione 25 marzo: umore La dissonanza Sole-Luna odierna vi spinge a mettere a punto un progetto o un piano oppure a risolvere una difficoltà che va avanti da un po’ di tempo. Se avete in programma qualcosa di divertente, inoltre, state pur certi che l’atmosfera sarà splendida! Parliamo di uscite con gli amici ma gli aspetti odierni vi regalano la possibilità anche di dedicarvi al vostro hobby preferito e trarne soddisfazione. Oroscopo domani Scorpione 25 marzo: amore In coppia: avrete il coraggio di porre domande che finora pensavate fossero scomode o troppo intime. Il partner vi risponderà con sincerità. Soli: potreste regolare alcuni vecchi conti che vi hanno pesato. E’ una buona idea. Ciò vi permetterà di essere molto più disponibili per una nuova relazione. Oroscopo domani 25 marzo 2022 Pesci (20 febbraio-20 marzo): procedere passo dopo passo Oroscopo Pesci 25 marzo: umore Una conversazione potrebbe scatenare il vostro entusiasmo e sentirvi pronti ad agire, soprattutto se desiderate uscire da una situazione limitante. Rappresenterà il discorso di incoraggiamento di cui avete bisogno. In ogni caso, prima di lanciarvi accertatevi di poter tornare indietro. Nel caso voleste apportare delle modifiche è meglio dunque procedere passo dopo passo. Oroscopo Pesci 25 marzo: amore In coppia: giornata un po’ complicata. Il dialogo con il partner è bloccato, vi sentite di fronte a un muro. Soli: la situazione è confusa, nulla va come vorreste. Siete stufi di amori tira e molla o unilaterali. Oggi starete per conto vostro.

