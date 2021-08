Oroscopo domani venerdì 27 agosto 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 27 agosto 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): circola esitazione

Oroscopo domani Cancro 27 agosto: umore

Potreste avere la sensazione di essere costretti a ripetere le cose più volte a una persona e pensare che per essere capiti forse avreste dovuto esprimervi meglio. Potrebbe essere vero, d’accordo, ma in caso contrario soffermarvi su ciò che non potete cambiare è tempo sprecato. Passare troppo tempo ad analizzare i motivi non sarà d’aiuto dunque andate oltre. Più in generale, visto che circola esitazione, non è la giornata ideale per prendere delle decisioni. Nel corso della giornata, quando la Luna entrerà in Toro, prenderete tutto con più leggerezza.

Oroscopo domani Cancro 27 agosto 2021: come va l’amore?

In coppia: se avete un problema da risolvere il partner sarà spinto a sostenervi o a incoraggiarvi. Sarà d’aiuto a vedere la situazione in modo positivo. Soli: a sostenervi saranno gli amici, pronti ad ascoltarvi ed eventualmente a dare ottimi consigli. Oroscopo domani 27 agosto 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): malintesi con gli amici

Oroscopo domani Scorpione 27 agosto: umore

Venere in Bilancia sosta alle spalle del vostro segno e rappresenta un invito a non giudicare voi stessi, a non essere troppo duri soprattutto se pensate di non aver realizzato quanto avreste voluto. A volte visto che avete aspettative molto alte, siete i vostri critici peggiori il che rende più difficile, di quanto dovrebbe essere, raggiungere un obbiettivo. Non stiamo consigliando di abbassare i vostri standard ma di concedervi un po’ di margine in più. Su un altro piano: occhio a scatenare malintesi con gli amici o con i contatti sui social media.

Oroscopo domani Scorpione 27 agosto: amore

In coppia: difficoltà ad adattarvi alle situazioni, a rispondere alle provocazioni con senso dell’umorismo. Cambiate musica e condividerete bei momenti. Soli: le occasioni d’incontro non mancano ma oggi siete troppo seri, troppo riservati. Eppure basterebbe un sorriso complice e conquistereste!

Oroscopo domani 27 agosto 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): andare al cuore di un problema

Oroscopo Pesci 27 agosto: umore

Vorreste risolvere un problema personale e parlarne con chi vi fidate potrebbe essere di grande aiuto, anche se al riguardo potreste essere esitanti. Con il buon aspetto Mercurio-Plutone, confidarvi vi permetterà di andare al cuore della questione e trovare un modo per superarla. E’ una grande opportunità per liberarvene definitivamente e ricominciare da capo. Nel lavoro, sebbene abbiate intenzione di terminare tutto presto e bene, per oggi evitate di isolarvi. I colleghi potrebbero prenderla male.

Oroscopo Pesci 27 agosto: amore

In coppia: passione intensa, atmosfera sensuale, c’è complicità. La relazione procede a gonfie vele!

Soli: nei confronti delle persone potreste commettere un errore di giudizio. Meglio rimandare incontri e conquiste!

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

ARIETE: APPAGARE I CINQUE SENSI

TORO: PENSATE ANCHE AL DIVERTIMENTO

GEMELLI: PLACARE LA MENTE

LEONE: DEDICARVI A DETTAGLI NOIOSI

VERGINE: SFRUTTARE MEGLIO TEMPO ED ENERGIE

BILANCIA: DIRE NO ALL’ANSIA

SAGITTARIO: FIDUCIA IN VOI STESSI

CAPRICORNO: MOMENTI MOLTO GIOIOSI

ACQUARIO: RIMANDARE UNA DECISIONE