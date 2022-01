Oroscopo domani venerdì 28 gennaio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

In coppia: desiderate intensità, profondità e autenticità. E la giornata favorisce momenti romantici e splendide emozioni. Soli: avete deciso di aspettare che arrivi il vero amore. Guardate al futuro con ottimismo e fiducia. Oroscopo domani 28 gennaio 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): generosi o opportunisti? Oroscopo domani Scorpione 28 gennaio: umore Potreste essere spinti ad aiutare una persona ma chiedetevi se siete mossi da ragioni limpide. Volete davvero fare un favore con generosità o sperate che la persona abbia una maggiore considerazione nei vostri confronti? Se date una mano perché lo desiderate sinceramente, lo capirà e sarete ricambiati. Se invece state cercando di ottenere qualcosa, perché non chiedere direttamente? Renderà la relazione più chiara. Oroscopo domani Scorpione 28 gennaio: amore In coppia: potreste avere dei dubbi nei confronti del partner ma evitate di controllare tutto. Ciascuno ha bisogno di un po’ di libertà. Soli: la persona che vi attrae potrebbe darvi una delusione. Non andate avanti in una storia che non fa per voi. Oroscopo domani 28 gennaio 2022 Pesci (20 febbraio-20 marzo): pensare con la vostra testa Oroscopo Pesci 28 gennaio: umore

La dissonanza Luna-Nettuno potrebbe rendervi un po’ influenzabili e dovete reagire! Evitate che qualcuno vi dica cosa pensare, tenti di influenzarvi così che abbiate le stesse idee o la stessa visione di una situazione. A meno che, per un qualche motivo, non impediscano di esprimere la vostra opinione. Dovete pensare con la vostra testa e ribellarvi non sarà un male anzi, metterete gli altri al loro posto!

Oroscopo Pesci 28 gennaio: amore

In coppia: il partner potrebbe darvi una delusione e terrete il broncio. Ma non sarà per molto: la dolce metà ha preparato una piccola sorpresa per consolarvi e funzionerà.

Soli: un/a amico/a improvvisamente potrebbe fare delle avances e vi piacerà. Potrebbe essere l’inizio di una storia d’amore? Aspettate e vedrete!