Oroscopo domani 28 maggio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): sistemare le priorità

Oroscopo domani Cancro 28 maggio: umore

Con i passaggi odierni vi sarà d’aiuto sistemare le vostre priorità, in modo che i prossimi giorni non trascorrano senza che abbiate concluso molto. Tuttavia, c’è il potenziale per una gita in un luogo stimolante con la famiglia o gli amici.

Al contempo potreste essere molto ricettivi allo stato d’animo di chi vi circonda che avrà un impatto sul vostro umore. In questo caso sarà inutile prendere le distanze poiché avranno bisogno dei vostri consigli. Ma non è detto abbiate voglia di darne.

Oroscopo domani Cancro 28 maggio 2021: come va l’amore?

In coppia: avrete difficoltà a far capire il vostro punto di vista. Non v’inalberate, aspettate un giorno o due.

Soli: è un po’ lo stesso discorso. Prima di dichiararvi è meglio pazientare per uno o due giorni.

Oroscopo domani 28 maggio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): no alle discussioni con un collega

Oroscopo domani Scorpione 28 maggio: umore

Il desiderio di spendere per compensare altri problemi oggi potrebbe essere forte. Con la dissonanza Venere-Nettuno la cosa migliore è indirizzare questo impulso nei confronti di qualcosa di cui avete bisogno e in questo modo avete investito il denaro con saggezza.

Se desiderate concedervi un regalo, fate pure: non c’è bisogno di spendere una fortuna, l’importante è che vi gratifichi come meritate e vi dia un senso di benessere. Al contempo, visto che siete un po’ stressati, nel lavoro evitate di scatenare discussioni con un/a collega.

Oroscopo domani Scorpione 28 maggio: amore

In coppia: potrebbe venir fuori un problema latente, la classica goccia che farà traboccare il vaso. Ma potrebbe essere un fatto positivo.

Soli: una situazione ambigua vi destabilizza. Non reagite in modo impulsivo, prendete del tempo per riflettere.

Oroscopo domani 28 maggio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): atmosfera leggera

Oroscopo domani Pesci 28 maggio: umore

Non dovete isolarvi: avete bisogno degli amici e loro hanno bisogno di voi. Chiamate e organizzate un incontro! L’aspetto armonioso Luna-Giove crea un’atmosfera leggera – familiari compresi – e rappresenta una bella opportunità anche per fare una chiacchierata o incontrare chi non vedete da tempo.

Al contempo, siete pieni di idee, tanto più che Marte in Cancro stimola la vostra creatività. E’ un buon momento per impegnarvi in quelle attività che vi permettano di esprimerla.

Oroscopo Pesci 28 maggio: amore

In coppia: più innamorati che mai, avrete voglia di dimostrare ciò che provate.

Soli: se continuate a mettervi sulla difensiva, è evidente che diminuite notevolmente la possibilità di nuovi incontri.

