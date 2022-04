Oroscopo domani venerdì 29 aprile 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Con Mercurio da oggi in Gemelli, il vostro lato caustico sarà accentuato, con chi vi circonda non potrete fare a meno di lanciare frecciatine, dire agli altri ciò che non vogliono ascoltare. Al contempo Plutone in Capricorno torna in moto retrogrado e al vostro segno consiglia di parlare apertamente di questioni complicate anziché tenerle per voi. Qual è il problema più urgente? Date il via a un chiarimento.