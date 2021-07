Oroscopo domani venerdì 30 luglio 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 30 luglio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): contare solo su voi stessi

Oroscopo domani Cancro 30 luglio: umore

Con la Luna in Ariete potreste essere più vulnerabili e avere bisogno di essere sostenuti: non aspettatevi che il supporto arrivi dagli e contate solo su voi stessi, fate qualcosa di piacevole e gratificante per voi.

Venere in Vergine indica che dovreste alleggerire il programma della giornata e concedervi un po’ di coccole. Se siete impegnati a dare una mano agli altri, è il momento di concentrare l’attenzione soltanto su di voi.

Oroscopo domani Cancro 30 luglio 2021: come va l’amore?

In coppia: la Luna in Ariete vi rende meno ricettivi e meno disposti ad ascoltare ciò che dirà il partner.

Soli: non è giornata di amori romantici: siete spigolosi, in posizione di difesa…

Oroscopo domani 30 luglio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): rimuginare è inutile

Oroscopo domani Scorpione 30 luglio: umore

Rimuginando senza sosta su problema non solo non sarà d0aiuto a risolvere le cose ma in più comporterà stress e ansia. Distraetevi per un po’ e lasciate che le soluzioni arrivino spontaneamente. Potrebbe essere d’aiuto una passeggiata in un ambiente tranquillo oppure occuparvi delle attività quotidiane senza pensare ad altro.

Presto avrete un’idea di cosa fare e come procedere. Al contempo è un buon momento per dire a chi apprezzate che siete contenti di averli come amici.

Oroscopo domani Scorpione 30 luglio: amore

In coppia: più in sintonia con il partner, il che vi permetterà di affrontare con calma alcune questioni in sospeso.

Soli: per conquistare non dovete fare nulla, ci penserà il fascino. E oggi ci sarà qualche bella sorpresa.

Oroscopo domani 30 luglio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): rivedere le spese

Oroscopo domani Pesci 30 luglio: umore

La Luna in Ariete rappresenta un’opportunità per esaminare a fondo le questioni finanziarie, rivedere le entrate, le spese. Controllate attentamente i conti per capire esattamente il bilancio. Se qualcosa non va quadra, prendete l’iniziativa e tagliate tutte le spese superflue.

Al contempo, Venere e Marte in Vergine potrebbero spingervi a fare qualche critica a una persona. La cosa migliore sarebbe quella di tacere, salvo vi esprimiate in modo gentile e che la critica sia davvero costruttiva.

Oroscopo Pesci 30 luglio: amore

In coppia: giornata tranquilla, forse un po’ troppo, ma favorisce la pace tra voi e il partner.

Soli: oscillate tra la voglia di flirtare, conquistare a tutto campo e quella di vivere una storia seria. Cosa sceglierete?

