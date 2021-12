Oroscopo domani venerdì 31 dicembre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

La Luna in Sagittario vi mette di buonumore, siete generosi e stasera trascorrerete il Capodanno con vostri cari, nel comfort della vostra casa. Non è escluso che abbiate preparato pietanze golose, cucinate da voi. Tuttavia, assicuratevi di passare la serata con persone che festeggiano in modo responsabile. Il rischio infatti è dovrete prendervi cura di chi esagera con le bevande alcoliche… Oroscopo domani Cancro 31 dicembre 2021: come va l’amore? In coppia: è una bella giornata e fate bei progetti: sulla relazione non ci sono nuvole. Soli: c’è la possibilità di incontrare inaspettatamente un/a affascinante sconosciuto/a. Fatevi belli/e nel caso i pianeti decidano di farvi vivere una serata romantica. Oroscopo domani 31 dicembre 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): circondati da affetto Oroscopo domani Scorpione 31 dicembre: umore La Luna in Sagittario è in buon aspetto con Saturno indica oggi sarete molto occupati. Potrebbe essere che abbiate organizzato il veglione a casa vostra… In ogni caso oggi ma in particolare stasera avete bisogno di essere circondati dall’affetto di amici e familiari. In generale, prima di iniziare i festeggiamenti in casa – o uscire – concentratevi sugli obbiettivi finanziari da raggiungere nel 2022. Oroscopo domani Scorpione 31 dicembre: amore In coppia: l’atmosfera è molto sensuale, sicuramente chiuderete l’anno in bellezza! Soli: se deciderete di uscire e fare festa, sarà con l’intenzione di incontrare una persona con cui concludere il 2021 e iniziare il 2022! Oroscopo domani 31 dicembre 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): abbasso la modestia Oroscopo Pesci 31 dicembre: umore

Il transito di Marte in Sagittario nel vostro settore della carriera, delle ambizioni vi permetterà di mettervi in luce. Ma per sfruttare al meglio le vibrazioni del pianeta rosso, non dovete essere troppo modesti. Anche se preferite lavorare dietro le quinte, le prossime settimane rappresentano un’opportunità per dimostrare che siete in grado di realizzare i vostri sogni. Nel nuovo anno, a quali brillanti idee darete il via?