Oroscopo domani 4 giugno 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): cautela prima di impegnarvi

Oroscopo domani Cancro 4 giugno: umore

L’armonia Venere/Giove per il vostro segno è un aspetto eccellente nel caso dobbiate concludere un accordo o fare progressi in una trattativa e nelle conversazioni di lavoro. C’è intesa con gli altri e ciò può portare a rafforzare le relazioni. In ogni caso, con la dissonanza Mercurio-Nettuno rischiate di affrettare le cose senza aver definito i dettagli o chiarito.

Cautela, prima di impegnarvi valutate bene la situazione. Più in generale, se avrete la sensazione che qualcuno vi imponga le sue idee, con la Luna in Ariete potreste provare forte rancore (che non fa bene alla salute).

Oroscopo domani Cancro 4 giugno 2021: come va l’amore?

In coppia: il senso dell’umorismo oggi sarà la carta vincente, farete ridere il partner e vivrete momenti deliziosi.

Soli: potere di seduzione al top, Venere favorisce anche gli incontri. Ed è possibile l’inizio di una storia.

Oroscopo domani 4 giugno 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): occhio alle decisioni impulsive

Oroscopo domani Scorpione 4 giugno: umore

Con la dissonanza Mercurio-Nettuno, ascoltate pure le intuizioni che riguardano le esigenze di lavoro o personali ma evitate di prendere decisioni impulsive. E’ un venerdì in cui dovete comunque mettervi al riparo dallo stress: la Luna in Ariete forma aspetti dissonanti e con i colleghi o i superiori potrebbero esserci delle conversazioni difficili.

Le diversità dei punti di vista tra oggi e domani potrebbero acuirsi. Evitate di esprimere le vostre opinioni con veemenza. Le risposte che ricevereste potrebbero frustrarvi o potreste sentirvi provocati. Non trasformate tutto in un dramma, prendete mentalmente le distanze.

Oroscopo domani Scorpione 4 giugno: amore

In coppia: se nei giorni scorsi c’è stato un conflitto non sarà oggi che lo appianerete. Ma se foste entrambi un po’ più elastici…

Soli: il vostro status oggi non vi pesa anzi, pensate che avrete la possibilità di gestire il tempo come meglio credete.

Oroscopo domani 4 giugno 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): sotto pressione

Oroscopo domani Pesci 4 giugno: umore

Siete stanchi, forse vi sentite pressati dal peso del lavoro o dalle responsabilità familiari e dovreste prendere un po’ le distanze, anche dalle preoccupazioni. Sia chiaro non significa bere e mangiare a tutto spiano per compensare la mancanza di energie oppure lanciarvi nello shopping allegramente spendendo e spandendo. In qualsiasi cosa imponetevi dei limiti.

Infine, se con un amico ci sono dei problemi potrebbero acuirsi e voi provare risentimento. Ma tenete presente che quest’ultimo vi priva di energie dunque fate il possibile per eliminarlo.

Oroscopo Pesci 4 giugno: amore

In coppia: la dissonanza Marte-Plutone potrebbe farvi vedere un atteggiamento del partner che fino a oggi avevate ignorato e la dice lunga sulla sua personalità.

Soli: quanto detto sopra vale anche per voi. Potrebbero emergere delle verità riguardanti la persona che vi attrae.

