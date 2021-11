Oroscopo domani venerdì 5 novembre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Venere entra in Capricorno, fino al 6 marzo 2022 sosterà nel vostro settore delle relazioni e al Cancro offre la possibilità di risolvere i problemi e trovare soluzioni pratiche a eventuali dissidi. L’atteggiamento migliore è quello di collaborare con gli altri, cercare supporto e lavorare come una squadra. Al contempo, oggi Mercurio si sposta in Scorpione, il vostro eloquio sciolto – lavoro o vita personale – conquisterà chi vi circonda.

Oroscopo domani Cancro 5 novembre 2021: come va l’amore?

In coppia: potreste non andare d’accordo su tutto ma la cosa importante è che ciò che vi unisce è più forte di ciò che vi divide! Soli: la timidezza potrebbe impedirvi di fare il primo passo. Sapete bene che la sicurezza in se stessi è uno dei segreti del successo. Oroscopo domani 5 novembre 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): fare presa sulle persone giuste

Oroscopo domani Scorpione 5 novembre: umore

Da oggi e fino al 6 marzo 2022, con Venere in Capricorno avete la possibilità di fare passi avanti nelle negoziazioni, concludere accordi e risolvere problemi presenti da tempo. C’è un’altra notizia astrale: Mercurio entra nel vostro segno e avrete le carte in regola per stringere nuove amicizie, fare presa sulle persone giuste. Entrambi gli ingressi planetari sono perfetti per colloqui di lavoro, vendite e presentazioni dei vostri progetti e idee.

Oroscopo domani Scorpione 5 novembre: amore

In coppia: farete in modo che ogni giornata sia unica! Direte no alla monotonia e, non ultimo, punterete sulla dolcezza e sensualità. Soli: potreste incontrare una persona che corrisponde al vostro ideale. Affinità, complicità e darete il via a una storia.

Oroscopo domani 5 novembre 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): un’amicizia diventa amore

Oroscopo Pesci 5 novembre: umore

Venere in Capricorno, fino al 6 marzo 2022, si sposta nel vostro settore dell’amicizia: sarà un periodo divertente, come amici e colleghi sarete più che mai affascinanti! Sarete spinti a entrare in nuove cerchie, soprattutto quelle che vi permetteranno di entrare in contatto con persone che condividono i vostri stessi interessi. Anche Mercurio oggi cambia segno ed entra in Scorpione: è il momento ideale per apprendere qualcosa di nuovo che vi faccia progredire nel lavoro.

Oroscopo Pesci 5 novembre: amore