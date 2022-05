Oroscopo domani venerdì 6 maggio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

In coppia: la routine oggi non avrà posto nella relazione. C’è complicità e avrete voglia entrambi di scoprire alcune cose nuove…

Con il buon aspetto Sole-Marte avete voglia di gratificarvi, realizzare i vostri desideri, ciò che pensate di meritare e sarete pronti a lottare per quello che avete in mente! L’armonia Mercurio-Venere inoltre indica che potreste approfondire una relazione. Andrete talmente d’accordo che vi sentirete reciprocamente a vostro agio. Potrebbe trattarsi di una persona che incontrate al lavoro o nel quotidiano.

Marte nel vostro segno oggi è in buon aspetto con il Sole in Toro: i due pianeti vi dotano di lucidità, siete pronti a raggiungere i vostri obbiettivi, vi spingono ad agire, a prendere una decisione oppure a esprimere con forza la vostra volontà, dunque a imporvi. Non è escluso che ciò possa scatenare una discussione accesa ed è noto che al vostro segno non piace. Ma in questo caso non potrete fare diversamente.