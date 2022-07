Oroscopo domani venerdì 8 luglio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Con i passaggi odierni potreste iniziare a mettere in discussione il vostro percorso professionale. I pianeti potrebbero intensificare le pressioni legate al lavoro e vi chiederete se ne valga o meno la pena. Anche se potresti sentirvi un po’ bloccato o irrequieti, cercate di non agire d’impulso o di mollare il lavoro senza un’uscita di sicurezza. Nel pomeriggio con il buon aspetto Luna-Mercurio avrete maggiore chiarezza e la possibilità di elaborare delle strategie per il futuro.

Oroscopo domani Cancro 8 luglio: amore

In coppia: in serata sarete di buonumore, capirete i desideri più segreti del partner e ne soddisferete qualcuno.

Soli: nonostante qualche preoccupazione sarete motivati e partirete alla conquista dell’amore!

Oroscopo domani 8 luglio 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): pianificare qualcosa di speciale