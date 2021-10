Oroscopo domani venerdì 8 ottobre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 8 ottobre 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): parlare in modo eccessivamente franco

Oroscopo domani Cancro 8 ottobre: umore

Con la Luna in Scorpione è una giornata all’insegna del piacere. Pianificate un appuntamento serale con gli amici, dedicatevi a un’attività creativa o a un progetto di lavoro che vi appassiona…. In poche parole, fate qualcosa che vi regali gioia! Al contempo, la congiunzione Sole-Mercurio- Marte in Bilancia vi spinge a parlare in modo eccessivamente franco, soprattutto in famiglia. Forse volete che una persona in particolare capisca che deve assumere delle responsabilità.

Oroscopo domani Cancro 8 ottobre 2021: come va l’amore?

In coppia: di buonumore, saprete capire i desideri più segreti del partner e ne appagherete qualcuno. Soli: è un venerdì in cui ritrovate la motivazione per partire alla conquista dell’amore! Oroscopo domani 8 ottobre 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): stroncare sul nascere l’insicurezza

Oroscopo domani Scorpione 8 ottobre: umore

La Luna nel vostro segno vi rende più sensibili ed emotivi del solito. Nel lavoro, stroncate sul nascere l’insicurezza, potreste essere ansiosi per qualcosa che in realtà non esiste. Cercate, per quanto vi è possibile di non manifestare il vostro stato d’animo. Dovete avere sicurezza nelle vostre capacità e competenze!

Oroscopo domani Scorpione 8 ottobre: amore

In coppia: con il partner risolverete insieme un problema personale o di lavoro. La vostra unione è di ferro!

Soli: il morale oggi non è al top. Tranquilli, la ruota dell’amore tornerà a girare prestissimo.

Oroscopo domani 8 ottobre 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): no allo stress per cose di poco conto

Oroscopo Pesci 8 ottobre: umore

Con la Luna in Scorpione avrete voglia di immergervi nel vostro mondo fantastico, sognante. Ai problemi da risolvere, ci penserete domani. Ed è la giornata ideale, in effetti, per sognare, eludere la banalità del quotidiano, ad esempio guardando un bel film o pianificare un futuro viaggio. Evitate, in ogni caso, di stressarvi per cose di poco conto e non ultimo, prima di parlare, riflettete.

Oroscopo Pesci 8 ottobre: amore

In coppia: potrebbero riemergere vecchie discussioni. Evitate il braccio di ferro, non ne uscireste vincenti.

Soli: potrebbe nascere una forte passione, ricambiata, qualcosa che ormai non vi aspettavate più.

