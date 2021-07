Oroscopo domani venerdì 9 luglio 2021: Cancro, Scorpione e Pesci. Oroscopo e previsioni 9 luglio tutti i segni

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo domani 9 luglio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): rinnovamento e progresso

Oroscopo domani Cancro 9 luglio: umore

Il Novilunio nel vostro segno si compirà domani ma già oggi avvertite le sue vibrazioni. La Luna forma un aspetto positivo con Urano: sarete più socievoli, potreste essere spinti a entrare in nuove cerchie, rafforzare le relazioni che già avete. Al contempo il passaggio rappresenta una favolosa opportunità per riflettere su come concretizzare un sogno, raggiungere un obbiettivo o realizzare un progetto.

Rinnovamento, mettervi al centro della scena, attirare l’attenzione, prendere delle decisioni, progredire: è quanto dovrete fare da ora in poi.

Oroscopo domani Cancro 9 luglio 2021: come va l’amore?

In coppia: se dovessero esserci dei problemi non farete finta di niente e li affronterete così da eliminare qualsiasi tensione.

Soli: prima di chiudere un flirt o una relazione nata da poco, riflettete ed evitate di prendere decisioni radicali.

Oroscopo domani 9 luglio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): eliminare vecchie convinzioni

Oroscopo domani Scorpione 9 luglio: umore

Eliminare vecchie convinzioni, ampliare i vostri orizzonti e cambiare prospettiva riguardo alla vostra vita, può aprire la porta a opportunità che nemmeno sapevate esistessero. La Luna Nuova in Cancro, domani, può rappresentare un’occasione per fare un tuffo in esperienze inedite che vi allontaneranno dalla solita routine o apprendere qualcosa di nuovo o, ancora, riprendere gli studi.

Sarà un viaggio positivo! Già oggi è una giornata importante per esplorare nuovi argomenti e idee.

Oroscopo domani Scorpione 9 luglio: amore

In coppia: se avete dei progetti a due è il momento di concretizzarli. I vostri timori non devono essere un freno.

Soli: determinati a fare nuovi incontri e grazie all’ottimismo avete la possibilità di innamorarvi – ricambiati – di una persona che risponde alle vostre aspettative.

Oroscopo domani 9 luglio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): un avvenimento positivo

Oroscopo domani Pesci 9 luglio: umore

La Luna Nuova Cancro potrebbe dare il via a una serie di eventi che spingeranno a esprimervi nel modo più creativo e autentico possibile. Potreste voler sviluppare nuove abilità o affinare quelle che già avete e con il tempo, diventare molto bravi.

La cosa importante è che facciate vedere il vostro lavoro, la vostra creatività: gli altri non potranno che rimanere colpiti! Tenete presente che tra oggi e domenica potrebbe esserci un avvenimento ultra positivo: ad esempio una promozione oppure un trasferimento, un cambiamento di posto.

Oroscopo Pesci 9 luglio: amore

In coppia: con il partner c’è complicità e insieme siete pronti a scoprire qualcosa di nuovo. Il che darà nuovo slancio alla relazione.

Soli: voglia di uscire, fare nuove conoscenze e gli astri promettono splendidi incontri!

