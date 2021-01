Oroscopo domenica 24 gennaio 2021: previsioni oroscopo 24 gennaio e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo di domenica 24 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Scorpione (prendere una decisione urgente) e Pesci (dire ciò che pensate)

Oroscopo del 24 gennaio, gli astri dicono allo Scorpione che è alle prese con una decisione urgente e al Pesci di dire ciò che pensa veramente.

Oroscopo 24 gennaio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): la vostra situazione sta migliorando

Oroscopo Cancro 24 gennaio: umore

Potreste essere entusiasti riguardo a un’opportunità nella vita sociale e non voler farvela scappare. Al contrario, una riunione o un evento formale a cui dovete partecipare può sembrare noiosa e banale. Entrambi gli eventi fanno parte del corso della vita, per cui date loro uguale attenzione.

Potreste scoprire che ciò che sembra promettente è deludente e ciò che sembra noioso si rivela invece un’occasione molto interessante. Più in generale, annuncia l’oroscopo, a poco a poco la vostra situazione generale sta migliorando. Ed è già qualcosa, rispetto all’orrido 2020.

Oroscopo Cancro 24 gennaio 2021: come va l’amore?

In coppia: parlerete del futuro, dei progetti due. Se poi è presente anche la passione, la giornata sarà al top.

Soli: tanti incontri ma nessuno sembra catturare la vostra attenzione. E se abbassaste un po’ le aspettative?

Oroscopo 24 gennaio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): prendere una decisione urgente

Oroscopo Scorpione 24 gennaio: umore

La congiunzione tra Sole e Saturno in Acquario potrebbe dare al vostro segno la sensazione che una decisione sia più urgente. E anziché fidarvi dell’istinto finire col riflettere troppo. Ma non solo, chiedere consigli a destra e a sinistra, informarvi, alla fine non farebbe che creare ulteriore confusione.

Per oggi rilassatevi, mollate la questione e presto saprete bene come muovervi. Non è escluso, annuncia l’oroscopo, che una questione familiare ignorata oggi torni alla ribalta. Probabilmente va risolta una volta per tutte.

Oroscopo Scorpione 24 gennaio: amore

In coppia: i sentimenti sono forti ma l’atmosfera è agitata. Lasciate che passi la tempesta. E’ passeggera.

Soli: di sicuro non avete nessuna intenzione di lanciarvi alla cieca in una storia. Anche se una persona vi attrae follemente vorrete approfondire la conoscenza.

Oroscopo 24 gennaio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): dire ciò che pensate veramente

Oroscopo Pesci 24 gennaio: umore

Fare un sacrificio non è mai piacevole ma oggi vi sarà facile. Vedrete un vantaggio nell’apportare una piccola modifica ai vostri piani. Oppure, annuncia l’oroscopo, una persona cara vi chiederà di sacrificare qualcosa che desiderate per il bene della relazione.

Soltanto voi saprete se sta chiedendo troppo ma prima di decidere, visto che è nota la vostra generosità e l’empatia, chiedetevi se l’altro/a sarebbe pronto a fare la stessa cosa per voi. La Luna odierna, più in generale, vi consiglia di dire ciò che pensate veramente, senza nascondervi dietro alle parole.

Oroscopo Pesci 24 gennaio: amore

In coppia: volete dare nuovo slancio alla relazione, rinnovarla ma quanto siete davvero motivati?

Soli: si profilano incontri interessanti. Che dire? Sembra che abbiate persino l’imbarazzo della scelta.

