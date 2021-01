Oroscopo domenica 25 gennaio 2021: previsioni oroscopo 25 gennaio e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo di lunedì 25 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Cancro (scendere a un compromesso) e Pesci (nulla vi sfugge).

Oroscopo del 25 gennaio, gli astri dicono al Cancro di essere flessibile e trovare un compromesso e al Pesci che al suo occhio critico non sfugge nulla.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 25 gennaio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): scendere a un compromesso

Oroscopo Cancro 25 gennaio: umore

E’ un lunedì in cui avrete difficoltà a scendere a un compromesso ma, facendo il contrario, alla fine ne sarete soddisfatti. Sarete più sereni e riuscirete a gestire meglio le energie. Ed è solo smussando le asperità, cercando di essere meno inflessibili, che riuscirete a convincere chi avete di fronte a sistemare la situazione o andare nella direzione da voi desiderata.

Ovvero, segnala l’oroscopo, di ottenere ciò che avete in mente. Cercate inoltre di mettere troppa pressione a chi lavora con voi.

Oroscopo Cancro 25 gennaio 2021: come va l’amore?

In coppia: oggi vedete il bicchiere mezzo pieno e sarà utile a rinsaldare i sentimenti e il legame con il partner.

Soli: è lo stesso discorso: grazie alla positività potete conquistare chi volete e in un batter di ciglia.

Oroscopo 25 gennaio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): eliminare un pesante fardello

Oroscopo Scorpione 25 gennaio: umore

Venere in Capricorno sosta nel vostro settore della comunicazione e le vostre parole potrebbero avere presa sulle persone. Per cui, annuncia l’oroscopo, se avete intenzione di appianare alcuni problemi in una relazione, il transito sarà d’aiuto. La presenza del pianeta rosa, inoltre, potrebbe farvi trovare le parole giuste per risolvere eventuali diverbi familiari e proverete un senso di sollievo.

Più in generale, cercate di esprimere le paure, le preoccupazioni: anche se questo vi farà più fragili, tenete presente che eliminerete un pesante fardello.

Oroscopo Scorpione 25 gennaio: amore

In coppia: proporrete al partner di dare il via a un progetto importante e saprete come convincerlo/a.

Soli: farete una selezione nei contatti. Avete nuovamente il desiderio di vivere qualcosa di più forte, di serio.

Oroscopo 25 gennaio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): nulla vi sfugge

Oroscopo Pesci 25 gennaio: umore

Dietro un’apparenza indifferente, oggi osservate tutto, nulla sfugge al vostro occhio critico e qualcosa non quadra lo direte chiaramente. In ogni caso, annuncia l’oroscopo, cercate di non offendere chi vi circonda poiché potreste scatenare l’effetto boomerang e qualcuno a sua volta potrebbe ferirvi verbalmente.

Inoltre, cercate di tenere conto delle opinioni degli altri poiché la tendenza odierna è quella di imporre le vostre idee, i giudizi. Criticare e basta non serve a niente, è un atteggiamento sterile, dovete anche proporre.

Oroscopo Pesci 25 gennaio: amore

In coppia: anziché criticare il partner così da scatenare un diverbio perché non dire chiaramente che volete stare un po’ da soli?

Soli: cercate di focalizzare l’attenzione sulle qualità, su ciò che può piacervi di una persona e non sui suoi difetti!

Per tutti gli altri segni clicca qui.