Oroscopo 10 aprile 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): in compagnia della cerchia ristretta



Oroscopo Toro umore

La Luna in Ariete sosta alle spalle del vostro segno, avrete voglia di stare per conto vostro o comunque di stare in compagnia della cerchia ristretta. Il transito mette in primo piano il vostro intuito il che vi dà sicuramente un vantaggio.

Ascoltarlo potrebbe avvisarvi del modo migliore per procedere in merito a eventuali piani o progetti che potrebbero essere fonte di preoccupazione. Più in generale, nel fine settimana potreste essere poco in forma: rilassatevi ed evitate di guardare solo i difetti di persone e situazioni!

Oroscopo toro amore

In coppia: un po’ scorbutici, con la voglia di isolarvi ma i sentimenti per il partner sono comunque profondi.

Soli: determinati a conquistare e sebbene siate prudenti, attenzione a lanciarvi in un’avventura senza futuro.

Oroscopo 10 aprile Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): evitate di fissarvi sui dettagli

Oroscopo vergine umore

E’ un sabato in cui circola un po’ di agitazione ma cercate di non cedere all’impulsività, prudenza nelle azioni, nelle parole e negli spostamenti. E’ probabile che le cose non vadano esattamente nel verso da voi desiderato ma è inutile agitarvi o peggio arrabbiarvi.

Cercate di mantenere la calma ed evitate di fissarvi su dettagli senza importanza (atteggiamento che peraltro avete spesso). Se chi vi circonda vi fa saltare in nervi, rilassatevi per conto vostro e, potendo, annullate qualche appuntamento.

Oroscopo vergine amore

In coppia: qualche dubbio, mancanza di fiducia ma tutto è solo nella vostra mente. Non complicate la giornata.

Soli: l’amore non è nei vostri pensieri, siete inquieti. E’ molto probabile che oggi vi dedicherete ad altro.

Oroscopo 10 aprile 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): cercate di rilassarvi

Oroscopo capricorno umore

Se desiderate incoraggiare il dialogo in famiglia, la presenza dei pianeti in Ariete – Luna compresa – possono essere d’aiuto a condividere idee, parlare di questioni importanti e trascorrere del tempo di qualità. Se inoltre, nei prossimi giorni dovete prendere una decisione, coinvolgere le persone care potrebbe alleviare la pressione e il risultato funzionerà per tutti.

L’importante è che non vi preoccupiate per qualcosa che è meno importante di quanto voi immaginiate per cui, rilassatevi. Più in generale cercate di rallentare il ritmo.

Oroscopo capricorno amore

In coppia: controllate le emozioni, siete in grado di farlo, ed evitate di cercate problemi dove non ce ne sono.

Soli: per oggi rimandate appuntamenti, evitate incontri: rischiate di lanciarvi in qualche storia complicata.

Per gli altri segni guardate qui:

ARIETE: le energie sono al massimo

GEMELLI: voglia di rinnovamento

CANCRO: nervi a fior di pelle

LEONE: lasciare alle spalle i problemi

BILANCIA: imparare a dire “no”

SCORPIONE: tensioni nel lavoro

SAGITTARIO: al centro della scena

ACQUARIO: torna il sorriso

PESCI: contenere le spese