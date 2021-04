Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo 12 aprile 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): affermare la vostra indipendenza



Oroscopo Toro umore

Al centro della scena oggi c’è la vostra indipendenza e vi sentirete pronti ad affermarla nella vita lavorativa. Esprimerete ciò che avete tenuto nascosto negli ultimi giorni. Se avete accettato vostro malgrado di svolgere dei compiti o vi hanno accollato delle responsabilità, ora ne avete piene le tasche e giustamente lo farete presente.

Al contempo, la Luna è in buon aspetto con Giove, il che indica che se avete intenzione di concretizzare un progetto potrete avviarlo, farete i primi passi.

Oroscopo toro amore

In coppia: è il momento, se siete stati in freddo, di ristabilire il dialogo. Per gli altri, tutto procede bene.

Soli: dolci conversazioni con la persona che vi attrae. E da lì a iniziare una storia il passo sarà breve.

Oroscopo 12 aprile Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): scattare come molle

Oroscopo vergine umore

Un po’ impazienti, prendete le cose un po’ troppo sul personale in particolare c’è pressione da parte del boss o di un superiore. Oggi potreste scattare come molle… Calma e tenete presente che a partire da mercoledì le cose andranno meglio, nel lavoro vi sentirete apprezzati, sarete soddisfatti di quanto avrete svolto.

Il che farà aumentare la sicurezza in voi stessi e la determinazione. Ma non solo, per alcuni Vergine potrebbe arrivare un’offerta di lavoro o raggiungerete un obbiettivo importante.

Oroscopo vergine amore

In coppia: poco romantici, oggi vedete tutto con occhio pratico, fin troppo. Atteggiamento che non sarà gradito al partner.

Soli: molto realistici, in caso d’incontro privilegerete la stabilità. Eppure un pizzico in più di sogno non sarebbe male.

Oroscopo 12 aprile 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): organizzare il lavoro

Oroscopo capricorno umore

Con la Luna in Ariete potreste mettervi sotto pressione per portare a termine le cose ma potreste scontrarvi contro un muro e non riuscire a raggiungere quanto avete in mente. E’ pur vero che mantenendo l’atteggiamento contrario, ovvero stare fermi, sarebbe motivo di frustrazione.

E ciò per quanto riguarda orari, doveri, obblighi farebbe scatenare delle tensioni interiori. La cosa migliore è utilizzare la giornata per organizzare, strutturare il lavoro così da realizzare il più possibile.

Oroscopo capricorno amore

In coppia: il partner sarà la dolce spalla su cui appoggiarvi dopo una giornata poco tranquilla.

Soli: sognate un incontro con una persona che ha i vostri stessi valori. Non sarà facile ma potreste farcela.

Per gli altri segni guardate qui:

ARIETE: attivi e determinati

GEMELLI: una fase positiva

CANCRO: non prendete decisioni

LEONE: una svolta nel lavoro

BILANCIA: in contatto con persone speciali

SCORPIONE: cercate di distrarvi

SAGITTARIO: l’unione fa la forza

ACQUARIO: imporre le vostre idee

PESCI: una giornata impegnativa