Oroscopo 13 aprile 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): un atteggiamento imprevedibile



Oroscopo Toro umore

La congiunzione Luna-Urano nel vostro segno vi regala nuove intuizioni e stimola il bisogno di spontaneità ,a al contempo se vi sentite ostacolati nella libertà personale, potreste avere un atteggiamento imprevedibile.

E sì perché non siete dell’umore giusto per sottomettervi alle regole o alle direttive degli altri. La sicurezza in voi stessi è forte pari alla forza di volontà e alla determinazione. Siete competitivi al punto giusto e ciò vi motiva, vi fa guadagnare posizione.

Oroscopo toro amore

In coppia: cercate di assecondare il partner ed evitate, il più possibile, commenti ironici fuori luogo.

Soli: potreste avere notizie da parte di una persona conosciuta di recente. Ve la sentite di avventurarvi verso l’ignoto?

Oroscopo 13 aprile Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): impulsivi e ribelli

Oroscopo vergine umore

Le energie sono al top ma rischiate di essere impulsivi, ribellarvi all’autorità e darvi la zappa sui piedi. Nel lavoro è un momento impegnativo ma tenete presente che pur sapendo di avere ragione dovete abbassare i toni: avrete modo di farvi valere ma non oggi.

Non è escluso tuttavia che sul posto di lavoro ci sia un collega o un superiore che vi mette i bastoni tra le ruote. Concentratevi sulla concretizzazione di un progetto o risolvere una questione che per voi è importante.

Oroscopo vergine amore

In coppia: siete insoddisfatti, avete voglia di cambiare qualcosa nella relazione ma non sapete bene nemmeno voi di cosa si tratta.

Soli: evitate di voler incontrare a tutti i costi una persona, complichereste la situazione. Se deve essere, accadrà.

Oroscopo 13 aprile 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): resistenti e determinati

Oroscopo capricorno umore

Il vostro è un segno ambizioso e oggi siete pronti a mostrare fino a che punto: il buon aspetto Sole-Marte vi dota di resistenza, coraggio, determinazione per sostenere qualsiasi impegno, sforzo lavorativo a cui mirate. Sicuramente avete imboccato la strada del progresso, non solo nel lavoro ma anche nella vita personale.

Vi libererete di un limite che vi impediva di essere totalmente voi stessi, ve ne infischierete inoltre di ciò che dicono o pensano gli altri. Siete più egocentrici, il che se non esagerate è un’ottima cosa.

Oroscopo capricorno amore

In coppia: atmosfera decisamente poco romantica. Sembra che ciascuno faccia le cose per conto proprio.

Soli: giornata poco favorevole agli incontri per cui la cosa migliore è concentrarvi su altro.

