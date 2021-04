Oroscopo 15 aprile 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): il denaro è al centro dei vostri pensieri



Oroscopo Toro umore

Venere ieri è sbarcata nel vostro segno e oggi potreste aver voglia di concedervi qualcosa, di un piccolo regalo a meno che non siate costretti a sostituire un elettrodomestico o un oggetto che non funziona più e obbligati dunque a fare una spesa.

Più in generale, il denaro oggi sarà al centro dei vostri pensieri, delle preoccupazioni ma troverete una soluzione. Al contempo, potreste sentirvi spinti a dire una verità anche se una persona non vuole ascoltarla: la dissonanza Sole-Plutone, indica che dovete mantenere la vostra posizione.

Oroscopo toro amore

In coppia: siete testardi, quando invece per mantenere l’armonia dovreste evitare di rimanere fermi sulle vostre posizioni.

Soli: fascino, potere di seduzione al top! Eliminate qualche tensione interiore e gli incontri andranno al meglio.

Oroscopo 15 aprile Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): apprezzati per l’impegno

Oroscopo vergine umore

Il buon aspetto Sole-Giove potrebbe far arrivare belle opportunità sul fronte lavoro, in generale in questo settore sarete apprezzati per l’impegno che mostrate quotidianamente. Ma nel corso della giornata, il Sole sarà in dissonanza con Plutone e l’aspetto scatenare delle tensioni: potrebbero esserci dei disaccordi per questioni di denaro e trovare un’intesa sarà difficile.

In questo caso le emozioni saranno in subbuglio e la cosa migliore è canalizzarle nell’esercizio fisico o nelle attività domestiche: vi sentirete meno agitati e nei prossimi giorni prenderete una saggia decisione.

Oroscopo vergine amore

In coppia: l’umore non è al top, riemerge qualche ansia e con il partner siete poco tolleranti.

Soli: molto esitanti e prenderete la decisione – saggia – di evitare nuovi incontri. Per oggi l’amore non è una priorità.

Oroscopo 15 aprile 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): andare oltre il rancore

Oroscopo capricorno umore

Se siete spinti dal desiderio di eliminare qualcosa dalla vostra vita, farete un ulteriore passo avanti e mollerete questo fardello una volta per tutte. Potrebbe essere più una questione interiore: andare oltre il risentimento, il rancore o dire addio alle grandi aspettative,

Entrambi incidono pesantemente su una situazione personale o di lavoro e voltare pagina la farà sembrare meno opprimente. Il che non esclude che oggi possano esserci contatti piacevoli e fruttuosi nel lavoro. Se in programma ci sono degli incontri con il boss o i superiori, sarete più che soddisfatti.

Oroscopo capricorno amore

In coppia: la tendenza odierna è quella di mettere in discussione qualsiasi parola dica il partner. Sembra che non crediate a nulla.

Soli: se fino a ieri avevate fiducia in una persona, oggi improvvisamente vi porrete parecchie domande.

