Oroscopo 16 aprile 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): lasciare alle spalle i dubbi



Oroscopo Toro umore

I pianeti vi spingono a fare progressi riguardo a un progetto che avrà il potere di farvi guadagnare di più. Per trarne il massimo vantaggio, tuttavia, non dovete permettere che gli stessi vecchi dubbi prendano il sopravvento e vi blocchino.

Lasciateli alle spalle e concentratevi su ciò che potete realizzare e su quanto vi sentirete gratificati (anche finanziariamente). Mettetevi in gioco e andate avanti con sicurezza. Al contempo, potreste decidere di recuperare una somma che vi devono e qui, sarete inflessibili.

Oroscopo toro amore

In coppia: il dialogo non è al top, avete dei conflitti interiori e difficoltà a parlarne con la dolce metà.

Soli: c’è la possibilità di incontrare una persona e dare il via a una storia. Ma voi sarete disponibili?

Oroscopo 16 aprile Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): nessuno vi rende le cose facili

Oroscopo vergine umore

E’ un venerdì in cui dovete rallentare il ritmo mentale, poiché potreste essere abbastanza nervosi. E’ probabile che, in particolare nel lavoro, nessuno vi ascolti e faccia come meglio crede: non potendo avere la situazione sotto controllo vi arrabbierete.

Nella vita personale, anche se avete ragione a pensare che le persone care dovrebbero collaborare di più, è nel vostro interesse darvi una calmata e non essere troppo esigenti. In poche parole: oggi nessuno vi rende le cose facili.

Oroscopo vergine amore

In coppia: avrete la sensazione che il partner non vi capisca. Calma e trovate il momento giusto per parlare.

Soli: il telefono non squilla e vi sentite ignorati, messi in un angolo. La pazienza, ricordate?, è la virtù dei forti.

Oroscopo 16 aprile 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): giornata ricca d’azione

Oroscopo capricorno umore

E’ un venerdì ricco d’azione, con il buon aspetto tra Marte e Giove siete determinati a portare avanti qualsiasi impegno o progetto di lavoro che richiede un approccio deciso. Al contempo, la dissonanza Mercurio-Plutone, scatena forti tensioni interiori: potreste sentirvi in conflitto tra le esigenze della famiglia e quelle personali.

Ma non solo: sarete sospettosi sulle intenzioni di una persona cara – o un collega – non concederete la vostra fiducia e vi porrete delle domande su come fare per impedire che vi possa nuocere.

Oroscopo capricorno amore

In coppia: grazie al leggendario controllo riuscirete a gestire le emozioni nonché eventuali dubbi sull’amore del partner.

Soli: se avete iniziato da poco un flirt, evitate di chiedere delle prove così da capire le intenzioni dell’altro/a. Scapperebbe!

