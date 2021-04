Oroscopo e previsioni tutti i segni del 17 aprile 2021, Oroscopo Toro, Vergine, Capricorno: oroscopo 17 aprile per tutti i segni

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo 17 aprile 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): occhio agli acquisti impulsivi



Oroscopo Toro umore

La congiunzione Luna-Marte in Gemelli, è d’aiuto a sfruttare al meglio le vostre capacità e applicarvi con facilità sul fronte del lavoro. Nelle relazioni in generale potrebbero esserci incomprensioni o divergenze d’opinioni per voi motivo di frustrazione.

Potreste sentirvi messi in un angolo o costretti a prendere una decisione: cose che di solito vi fanno saltare i nervi. Fate attenzione, infine, agli acquisti impulsivi: anche se non è da voi, rischiate di spendere parecchio, forse più di quanto potreste permettervi.

Oroscopo toro amore

In coppia: nervosismo a parte, è una giornata favorevole all’amore! In particolare la serata sarà dolcissima.

Soli: buttate nel cassonetto le inquietudini e andate incontro all’amore! Potete conquistare chi volete.

Oroscopo 17 aprile Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): controllare tutto e tutti

Oroscopo vergine umore

La cosa migliore, oggi, è impegnare le energie in un’idea o progetto: in caso contrario creerete intorno a voi un’atmosfera elettrica, la tendenza sarà quella di controllare tutto e tutti. Tenete presente che volere il potere su chi vi circonda non vi porta da nessuna parte anzi, potrebbe essere motivo di grande frustrazione.

Nelle amicizie, potrebbero esserci delle tensioni ma anche se si tratterà di cose di poco conto non sarete disposti a fare delle concessioni. Riflettete: avete bisogno di appoggio e di sostegno per cui vi conviene sotterrare l’ascia di guerra.

Oroscopo vergine amore

In coppia: la tendenza odierna è quella di dirigere, dire cosa fare o no al partner. Adottate un atteggiamento più rilassato!

Soli: soprattutto in serata, avrete conversazioni tenere, condividerete belle emozioni con la persona che vi attrae.

Oroscopo 17 aprile 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): vi ponete troppe domande

Oroscopo capricorno umore

Intraprendere o non intraprendere? Questa oggi sarà la vostra domanda e oscillerete tra ottimismo e pessimismo. In ogni caso, esiterete. Buoni aspetti astrali tuttavia indicano che la possibilità di intraprendere c’è tutta e farete qualcosa di positivo. Il problema, forse, è che a intaccare la vostra fiducia, la sicurezza in voi stessi potrebbe essere un evento del passato.

Allora, uscite dalla spirale di domande, andate oltre, lasciatelo alle spalle e lanciatevi. Se lo farete, non vi volterete più indietro.

Oroscopo capricorno amore

In coppia:evitate che il nervosismo o qualche critica del partner siano fonte di turbamento. Parlatene e andate oltre.

Soli: il vostro atteggiamento riservato – che nasconde un temperamento passionale – oggi potrebbe catturare l’attenzione di una persona.

