Oroscopo 18 aprile 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): l’inizio di una nuova fase



Oroscopo Toro umore

Sole e Mercurio domani entreranno nel vostro segno: i due transiti indicano l’inizio di una nuova ma fase ma prima, è probabile dobbiate concludere qualcosa. Potrebbe tornare a galla un problema e affrontandolo ora, non si ripresenterà più. Non rimandate, poiché altre idee potrebbero distrarvi e per un po’ di tempo potreste non avere l’’opportunità di risolvere.

Potrebbe trattarsi, ad esempio di una questione complicata sul piano delle relazioni e comportare una difficile conversazione. Una volta che inizierete a parlare sarà più facile di quanto pensiate.

Oroscopo toro amore

In coppia: è una domenica come piace a voi: rilassata, tranquilla e tenera. Tutto va per il meglio!

Soli: i transiti sono favorevoli all’amore, dovete solo aprirvi, essere più disponibili. Per cui, bando ai dubbi.

Oroscopo 18 aprile Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): appoggiarvi agli amici cari

Oroscopo vergine umore

Non abbiate timore di appoggiarvi agli amici cari, in questo momento avete bisogno di parlare, confidarvi. E con la Luna in Cancro è la giornata ideale per entrare in contatto con chi vi circonda e, volendo, incontrare delle persone che non vedete da tempo.

E’ una domenica all’insegna della solidarietà, della comprensione e anche voi sarete pronti ad aiutare, a rendervi utili: una sensazione che sempre vi fa sentire appagati. Su un altro piano: se avete in mente un’idea per aumentare le entrate, concretizzatela in breve tempo.

Oroscopo vergine amore

In coppia: è una dolce domenica: in sintonia con il partner ed entrambi siete più innamorati che mai!

Soli: una persona amata in passato potrebbe ritornare nella vostra vita. Sarete scombussolati ma vivrete bei momenti.

Oroscopo 18 aprile 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): dimostrare il vostro affetto

Oroscopo capricorno umore

Cosa sta succedendo nel profondo del vostro cuore? La Luna in Cancro indica che è la domenica ideale per mollare qualsiasi responsabilità e dedicarvi alle relazioni con le persone care, amici e familiari. Gli altri nei vostri confronti saranno gentili, pieni di attenzioni per cui è il caso di mostrare che siete toccati dal loro affetto.

E’ importante che non abbiano la sensazione che siate indifferenti alle loro manifestazioni: un sorriso, uno sguardo tenero sarà sufficiente a far capire che avete recepito il messaggio.

Oroscopo capricorno amore

In coppia: per oggi concedetevi insieme tutti i momenti di piacere che desiderate: movimenteranno la relazione!

Soli: Venere in Toro moltiplica le possibilità di fare nuovi incontri. E’ il momento ideale per dare il via a una storia.

