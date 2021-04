Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo 19 aprile 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): rinnovato senso di sicurezza



Oroscopo Toro umore

Buon compleanno, Toro! Il Sole e Mercurio entrano nel vostro segno – dove già è presente Venere – vi sentirete ricchi di belle energie, pieni di vitalità e sarete spinti a investire su idee e progetti alla vostra portata. Nelle prossime settimane proverete un rinnovato senso di sicurezza e fiducia in voi stessi nonché di indipendenza.

La vostra personalità risplende e trasmettete forza. Tutto il lavoro che avete svolto dietro le quinte emergerà e sarebbe saggio da parte vostra scegliere un percorso diverso dal normale.

Oroscopo toro amore

In coppia: tante energie dedicate al benessere della relazione: il partner è al centro dei pensieri.

Soli: sapete chi volete conquistare e oggi andrete dritti al punto. Grandi possibilità di dare il via a una splendida storia.

Oroscopo 19 aprile Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): apprezzati per l’impegno

Oroscopo vergine umore

Con il Sole e Mercurio in Toro, siete motivati a fare qualcosa di significativo, ampliare gli orizzonti nella vita personale o lavorativa. Dopo una fase introspettiva ora cambiate marcia: non avrete timore di accettare una sfida e provare a voi stessi – e agli altri – quanto valete.

Nel lavoro sarete apprezzati per l’impegno e l’organizzazione. E un ottimo momento, inoltre, per apprendere qualcosa di nuovo, frequentare un corso che vi permetterà di arricchire conoscenze e competenze così da poter puntare ancora più in alto.

Oroscopo vergine amore

In coppia: creando un’atmosfera complice con il partner vedrete il futuro in una prospettiva diversa e positiva.

Soli: per una volta, entrerete in azione e farete una strage di cuori. Ma saprete chiaramente chi scegliere.

Oroscopo 19 aprile 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): grande fascino e creatività

Oroscopo capricorno umore

L’entrata del Sole e Mercurio in Toro, annuncia un ottimo periodo. Nelle scorse settimane avete affrontato a testa alta alcune questioni familiari e non è stato facile, Ma ora, tornerà la pace, vi sentirete bene, creativi, sarete dotati di grande fascino e gli altri – lavoro o vita personale – saranno attratti da voi.

Il transito – nel vostro settore del tempo libero – vi spingerà a praticare quelle attività extra lavorative che vi piacciono ma non solo: se avete un talento naturale per qualcosa potreste applicarlo e dare il via a una vostra impresa.

Oroscopo capricorno amore

In coppia: slanci d’amore, circola serenità, ottima intesa: con il partner vivrete splendidi momenti.

Soli: bisogno di leggerezza e flirterete senza problemi. Oggi non avete intenzione di fare progetti per il futuro.

