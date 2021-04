Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo 2 aprile 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): evitate di rimuginare



Oroscopo Toro umore

Nel caso aveste problemi con una persona, i pianeti vi invitano a lasciar perdere. Potete ovviamente prendere tutto a cuore e rimuginare ma avrebbe il solo effetto di stare male interiormente. Potreste inoltre decidere di contattare la persona in questione per scambiare due parole: non sarebbe sbagliato, dopotutto c’è la possibilità che si tratti di un malinteso facilmente risolvibile.

Su un altro piano: la dissonanza Marte-Nettuno potrebbe spingervi a commettere un errore nei conti. Tranquilli, nulla di grave, risolverete tutto.

Oroscopo toro amore

In coppia: splendida intesa con il partner anche se le dissonanze con la Luna potrebbero accentuare l’immaginazione e non in positivo.

Soli: incontri molto promettenti. Tenete presente che non troverete l’amore se non altro stringerete una bella amicizia.

Oroscopo 2 aprile Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): tensioni interiori

Oroscopo vergine umore

La dissonanza Luna-Marte potrebbe scatenare un po’ di frustrazione riguardo agli obbiettivi riguardanti il lavoro o la famiglia. Volendo potete trasformare queste tensioni interiori e utilizzarle a vostro vantaggio: operare un cambiamento o lasciare definitivamente alle spalle una situazione irritante, che non tollerate.

Al contempo Marte forma una dissonanza con Nettuno: potreste essere turbati a causa di una delusione. Ad esempio, sentirvi traditi da una persona a cui avete concesso la vostra totale fiducia oppure realizzare di aver preso una decisione sbagliata.

Oroscopo vergine amore

In coppia: cercate di capire il partner, mettetevi al suo posto e vedrete le cose in modo diverso, capirete le sue ragioni.

Soli: voglia di lanciarvi nell’avventura e avrete la possibilità di vivere una notte memorabile. In ogni caso, siate prudenti.

Oroscopo 2 aprile 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): troppo perfezionisti

Oroscopo capricorno umore

Gli aspetti odierni creano un po’ di confusione mentale, vi fisserete su alcuni dettagli, piccole cose che amplificherete e saranno al centro dei vostri pensieri. Calma, cercate di appellarvi alla consueta razionalità ed evitate, inoltre, di essere perfezionisti, impegnare le energie su alcune piccole questioni che oggi potrebbero non andare per il verso giusto.

Mollatele e tornateci sopra dopo un po’: avrete la possibilità di sistemarle. Su un altro piano: avete ragione a mantenere alcune cose solo per voi, evitare di raccontarle a persone desiderose solo di impicciarsi.

Oroscopo capricorno amore

In coppia: giornata ideale per esprimere i sentimenti o eventualmente parlare di un peso che avete nel cuore.

Soli: bando alla timidezza, alla riservatezza e fate il primo passo. Troverete le parole giuste.

