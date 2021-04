Oroscopo 20 aprile 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): un’ondata di nuova energia



Oroscopo Toro umore

Riuscite ad avvertire l’ondata di nuova energia che c’è intorno a voi? Fatela vostra e lasciate che ri ricarichi. Tuttavia qualcosa oggi ve l’impedisce: la Luna in Leone indica che probabilmente dovete affrontare qualcosa del passato che vi blocca.

Oggi potreste avvertire il bisogno di un po’ di privacy per riflettere e dedicare un po’ di tempo a voi stessi vi aiuterà, in generale, a trovare una soluzione o fare una scelta saggia. In questa fase, non dovete preoccuparvi di cosa pensano gli altri ma concentrarvi solo su come vi sentite.

Oroscopo toro amore

In coppia: qualche discussione animata ma sarà costruttiva e vi permetterà di mantenere la rotta.

Soli: in caso d’incontro, siate prudenti e prima di lanciarvi approfondite la conoscenza

Oroscopo 20 aprile Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): evitate di riflettere troppo

Oroscopo vergine umore

La tendenza odierna potrebbe essere quella di riflettere eccessivamente su una questione che a conti fatti, non è poi così importante. Rilassarvi e trascorrere una giornata tranquilla sarà d’aiuto a toglierla completamente dalla mente.

L’ansia e la continua ricerca di risposte, infatti, vi metterebbero sotto stress. Mollare è la migliore linea d’azione. Su un altro piano: con il Sole e Mercurio in Toro, avete la possibilità di convincere il boss o un cliente importante, saprete cosa dire e fare e arriveranno dei complimenti.

Oroscopo vergine amore

In coppia: molto vicini al partner e pronti a realizzare i suoi desideri. Se ci sono state delle incomprensioni sistemerete tutto.

Soli: cercare l’amore è una cosa ma fissarvi è un’altra. Non aspettatevi nulla e potreste rimanere piacevolmente sorpresi.

Oroscopo 20 aprile 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): apportare dei cambiamenti

Oroscopo capricorno umore

Con la Luna in Leone, siete in grado di esaminare la vostra insicurezza ed eliminarla così che possiate attivare il vostro potenziale. Quali cambiamenti inoltre dovete apportare per avere ancora più sostegno nelle relazioni? Al contempo i pianeti mettono sotto i riflettori il denaro.

Se state pensando a un progetto o a un’impresa, potreste aver stuzzicato l’interesse di un nuovo cliente o investitore. Potrebbero concedervi ad esempio, un prestito oppure dare una somma di denaro che contribuirà a mettere in moto la vostra idea.

Oroscopo capricorno amore

In coppia: potreste scoprire alcuni aspetti della personalità del partner che non conoscevate. E ciò sarà d’aiuto a capire alcune sue reazioni.

Soli: è un buon momento per dare il via a una storia o fare una conquista. Se volete dichiarare i vostri sentimenti, osate!

