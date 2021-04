Oroscopo 21 aprile 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): fare leva sui punti di forza



Oroscopo Toro umore

Se non sarete in grado di trasformare una situazione potreste sentirvi in una posizione di svantaggio. Un problema potrebbe emergere ma un cambio di prospettiva vi metterà in grado di gestirlo. Forse perché farete leva sui vostri punti di forza nascosti e permetterete all’istinto di guidarvi, anziché cercare di capire razionalmente la mossa successiva.

Tenete inoltre presente che un’idea improvvisa potrebbe rivelarsi redditizia e far progredire il lavoro in modo notevole. Il cambiamento sarà positivo e questa potrebbe essere l’occasione che stavate aspettando.

Oroscopo toro amore

In coppia: anche se il partner vi circonderà di dolci attenzioni, oggi vi sentirete un po’ soli.

Soli: privilegerete una serata tranquilla, per conto vostro così da non avere problemi di alcun tipo.

Oroscopo 21 aprile Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): non guardate al passato

Oroscopo vergine umore

La Luna in Leone sosta alle spalle del vostro segno: per oggi se ne avvertite il bisogno state per conto vostro. Il tempo trascorso in solitudine vi ricaricherà di energie. Prendete un giorno di libertà da qualsiasi importante responsabilità – potete farcela! – e cercate di concentrarvi su quelle attività che vi regalano leggerezza.

Evitate, inoltre, di guardare al passato per capire dov’è che qualcosa non è andato per il verso giusto. I prossimi giorni richiederanno parecchie energie per cui oggi restate in santa pace.

Oroscopo vergine amore

In coppia: circola malumore, siete nervosi anzi arrabbiati… E il partner potrà fare ben poco per distendere l’atmosfera.

Soli: lo stato d’animo è quello descritto sopra e forse non è il caso di accettare appuntamenti.

Oroscopo 21 aprile 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): spendere o risparmiare?

Oroscopo capricorno umore

La dissonanza della Luna in Leone con Saturno – quest’ultimo sosta nel vostro settore del denaro – potrebbe mettere in luce un conflitto tra acquistare qualcosa che desiderate molto e la voglia invece di non spendere e risparmiare. A decidere sarete voi ma investendo nell’acquisto vi gratificherete e non è poco.

Al contempo, una bella congiunzione Mercurio-Venere vi rende più espansivi, pronti a dimostrare ciò che provate e gli altri saranno pronti a fare altrettanto. Avrete delle belle prove d’affetto da parte delle persone care e degli amici.

Oroscopo capricorno amore

In coppia: momenti di grande passione, la relazione con il partner è vissuta con grande intensità.

soli: che sia per una notte o per sempre, avete voglia di un incontro, di smuovere qualcosa negli affari di cuore.

