Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo 22 aprile 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): dotati di incredibile fascino



Oroscopo Toro umore

Avete un forte bisogno di cambiamento la congiunzione Venere-Urano nel vostro segno è d’aiuto a rivoluzionare la vostra vita e far entrare una ventata d’aria fresca. Le vibrazioni del transito creano il desiderio di libertà, vi chiedono di essere voi stessi.

Oltretutto siete dotati di un incredibile fascino e per quanto possiate essere ribelli o provocatori esprimerete questi lati in modo piacevole. Con il prossimo arrivo della Luna in Vergine, cercate di assecondare la vostra creatività attraverso un hobby o un nuovo interesse.

Oroscopo toro amore

In coppia: potrebbe circolare un po’ di frustrazione ma farete comunque in modo di trascorrere bei momenti.

Soli: colpo di fulmine ma voi potreste tirarvi indietro. I pianeti vi regalano l’amore dunque accoglietelo!

Oroscopo 22 aprile Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): meno sotto pressione

Oroscopo vergine umore

Con il Sole e altri pianeti in Toro potreste provare una sensazione di sollievo. Siete in forma, vi sentite meno sotto pressione e pronti a guardare al futuro, esplorare nuove opportunità. Ciò potrebbe anche riguardare un corso di studi mirato alla creatività o alla tecnologia.

Tutto ciò che rappresenta una novità, vi piacerà sicuramente. L’odierno congiunzione Venere-Urano in Toro, può farvi sviluppare nuove idee, lanciarvi in alcune esperienze che vi permetteranno di vivere in modo più brioso e grintoso.

Oroscopo vergine amore

In coppia: non complicate le cose e tutto andrà bene. Puntate alla leggerezza e alla tolleranza, come vi consiglia Urano.

Soli: quattro pianeti in Toro negli affari di cuore fanno arrivare splendide sorprese, una passione inaspettata!

Oroscopo 22 aprile 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): serenità e leggerezza

Oroscopo capricorno umore

La congiunzione Venere-Urano in Toro, potrebbe risvegliare emozioni represse e forse dovrete mettere a tacere alcuni aspetti del passato così da poter aprire la strada a un nuovo inizio. Il transito è d’aiuto a staccarvi quel tanto che basta per sentirvi più sereni e finalmente sentirvi leggeri.

Le solite inibizioni a livello sociale svaniscono e vi farà piacere coinvolgervi nelle relazioni e negli eventi. Bando alle paure e ai dubbi, dunque, e se qualcosa vi entusiasma prendete in considerazione l’idea di andare avanti!

Oroscopo capricorno amore

In coppia: ritrovate l’intesa, la relazione è solida. E le attenzioni del partner vi ricaricano di energie.

Soli: in caso d’incontro, Cupido scoccherà la freccia e potrebbe esserci un colpo di fulmine.

Per gli altri segni guardate qui:

