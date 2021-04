Oroscopo 23 aprile 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): splendide energie



Oroscopo Toro umore

Con l’arrivo di Marte in Cancro, fino all’11 giugno, sarete dotati di splendide energie, motivati, sarete il motore di molte situazioni e rivelerete a chi vi circonda dei lati inediti, che sorprenderanno positivamente. Se avrete intenzione di promuovere un’idea o un progetto, non esiterete e troverete chi li accetterà.

I contatti che stabilirete nelle prossime settimane saranno significativi. Nonostante il transito per il vostro segno sia positivo dovete fare attenzione a gestire l’impazienza: sia nelle azioni che nelle parole.

Oroscopo toro amore

In coppia: giornata eccezionale, da sogno. Con il partner c’è sensualità, passione, amore: tutto ciò che piace a voi.

Soli: grandi possibilità di incontrare l’anima gemella! I pianeti vi regalano l’amore da gustare senza moderazione.

Oroscopo 23 aprile Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): definire gli obbiettivi

Oroscopo vergine umore

Marte in Cancro, fino all’11 giugno, vi regala una splendida forma psicofisica ed è ciò di cui avete bisogno per definire gli obbiettivi e rinnovare la cerchia delle amicizie, la vita sociale. Se sperate di ottenere una promozione o puntate a un qualunque cambiamento è il momento giusto per andare avanti. La vostra determinazione colpirà positivamente!

Il pianeta rosso sosta nel settore che simboleggia anche le amicizie: potreste avere una discussione con un amico e farete di tutto per risolvere rapidamente il problema ma l’altro potrebbe essere poco accomodante.

Oroscopo vergine amore

In coppia: giornata piena di passione, con il partner ci sono dei momenti caldissimi. Sfruttate al massimo questo momento.

Soli: avete l’effetto calamita e attirerete la persona giusta che vi regalerà gioia ed entusiasmo.

Oroscopo 23 aprile 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): chiarire dei malintesi

Oroscopo capricorno umore

Marte in Cancro fino all’11 giugno mette le vostre relazioni al centro della scena e non saranno di tutto riposo. Lavoro o vita privata potrebbe esserci un disaccordo, vi sarà difficile gestire le emozioni scatenate dalla situazione ma in generale abbastanza spesso sarete costretti a chiarire dei malintesi.

Tuttavia, attraverso l’impegno e la sincerità con voi stessi, può essere un momento potente per portare nuove energie a una relazione. Far emergere i problemi presenti in un rapporto, alla fine può rappresentare un sollievo per voi e gli altri.

Oroscopo capricorno amore

In coppia: sintonia totale con il partner, siete entrambi innamorati come il primo giorno!

Soli: stufi della solitudine ma oggi potreste incontrare l’altra metà della mela. Per cui datevi da fare.

