Oroscopo 24 aprile 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): mantenere la calma



Oroscopo Toro umore

Potreste avere la sensazione di essere andati a sbattere contro un muro: Venere nel vostro segno è in dissonanza con Saturno ed è un aspetto difficile, può creare uno stato d’animo pesante, stress mentale e atteggiamenti eccessivamente seri.

Ma al contempo è d’aiuto a ridefinire meglio i confini tra le vostre esigenze personali e quelle riguardanti la carriera. Per oggi, soprattutto nel lavoro, finché non terminerete quanto dovete svolgere, cercate di mantenere la calma.

Oroscopo toro amore

In coppia: una piccola contrarietà rischia di alterare il vostro giudizio. Nulla di grave, solo un momento spiacevole.

Soli: Venere annuncia che per oggi non sono previsti incontri ma non per questo dovete sentirvi giù di corda.

Oroscopo 24 aprile Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): non perdere la determinazione

Oroscopo vergine umore

In questo momento è importante avere aspettative realistiche: i pianeti oggi vi aiutano a fare proprio questo ma non in modo leggero. La dissonanza Venere-Saturno scatena emozioni forti tra la visione che avete della vostra situazione lavorativa o personale, e la realtà attuale.

Anziché tormentarvi, riflettete per capire cosa è necessario modificare, come meglio trasformare i vostri progetti in modo realistico e passo dopo passo, metteteli in atto. Non permettete che l’insoddisfazione o la disillusione indeboliscano la vostra determinazione.

Oroscopo vergine amore

In coppia: voglia di rinnovare qualcosa nella relazione, di uscire dalla routine. Dipenderà dallo stato d’animo del partner.

Soli: riflettere sul modo di poter dire ciao alla solitudine e lo troverete. Giocate al meglio le vostre carte.

Oroscopo 24 aprile 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): tensioni con i colleghi

Oroscopo capricorno umore

Potreste sentirvi sotto pressione, soprattutto se avrete la sensazione che siate voi ad assumere la responsabilità della maggior parte delle cose e la persona a cui tutti chiedono consiglio. Allora: invece di precipitarvi a dare una mano, prendete in considerazione la possibilità di tirarvi indietro affinché gestiscano da soli le loro questioni.

Oltretutto ciò sarà d’aiuto a farli diventare più autosufficienti. Con la dissonanza Luna-Marte, non sono escluse tensioni con i colleghi: in questo caso l’atteggiamento migliore è sviluppare pazienza. Il passaggio astrale è rapido.

Oroscopo capricorno amore

In coppia: con il partner la giornata è serena e costruttiva. Farete dei progetti, prenderete importanti decisioni.

Soli: siete molto persuasivi ed è un’arma da utilizzare nella conquista. Allora: dichiarate il vostro amore.

