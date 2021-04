Oroscopo 25 aprile 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): andate avanti con sicurezza



Oroscopo Toro umore

Una persona potrebbe trattarvi con freddezza, ignorarvi e potrebbe essere da parte di qualcuno che stimate, ne rispettate l’opinione. E oggi potreste chiedervi cosa avete fatto di sbagliato. Probabilmente proprio niente! Per cui non lasciate che il stato d’animo o i suoi problemi incidano sulle vostre emozioni.

Avete tante cose da fare per voi stessi, dunque andate avanti con fiducia e sicurezza così come vogliono Mercurio e Venere congiunti nel vostro segno: le persone vi notano non solo per il fascino ma anche per i vostri punti di vista.

Oroscopo toro amore

In coppia: voglia di calma e di tranquillità ma non è detto che il partner sia di buonumore. Sorridete e restate ottimisti.

Soli: voglia di rimanere in casa: potreste essere un po’ pessimisti, pensare che ciò fate non serve a niente.

Oroscopo 25 aprile Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): occhio al budget

Oroscopo vergine umore

E’ una domenica in cui le responsabilità o questioni domestiche potrebbero impedire un totale relax e, inoltre, vi sembreranno più del solito pesanti da gestire. Non c’è bisogno di mettervi sotto pressione. Volendo far troppo vi sentireste stressati.

Occhio inoltre alle spese, anche online: in questo momento è fondamentale mantenere in equilibrio il budget, pensare alla sicurezza. Non dovete stringere la cinghia in modo estremo ma solo prendere le precauzioni necessarie per prevenire eventuali problemi.

Oroscopo vergine amore

In coppia: evitate scontri poiché l’ultima parola non sarà vostra. Cercate di essere meno agitati.

Soli: con una persona che vi corteggia oggi potreste avere un atteggiamento poco gentile. Per fortuna lo capirete e chiederete scusa.

Oroscopo 25 aprile 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): fascino al top

Oroscopo capricorno umore

Con la Luna in Bilancia, potreste essere molto esigenti nei confronti di voi stessi. Anche se avvertite il bisogno di rilassarvi penserete di non meritarlo. Se necessario, ritagliate del tempo solo voi, rimandate le conversazioni importanti a domani, staccate la spina e rigenerate le energie.

Tornerete ai vostri progetti e alle vostre attività di lavoro con grande slancio e scoprirete che li svolgerete più velocemente, con maggiore creatività. Tenete presente che le amicizie son particolarmente affettuose, in generale le persone sono attratte dal vostro fascino!

Oroscopo capricorno amore

In coppia: il partner potrebbe essere contento/a di trascorrere la domenica insieme ma voi sarete un po’ taciturni e pessimisti.

Soli; avete fascino ma lo stato d’animo è pesante, leggerezza pari a zero. Tiratevi su, uscite e lasciate alle spalle i pensieri cupi.

