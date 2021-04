Oroscopo 26 aprile 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): emergono dei segreti



Oroscopo Toro umore

La Luna Piena in Scorpione di domani potrebbe far arrivare delle opportunità e più informazioni avrete a portata di mano, più vorrete indagare ed essere coinvolti. Sarete inoltre desiderosi di andare oltre le apparenze per capire cosa sta realmente accadendo in una relazione personale o di lavoro importante.

Se ci sono dei segreti, con questo transito potrebbero venire alla luce. Non è escluso che alcuni Toro si sentano totalmente destabilizzati, arrabbiati, a causa di una promessa non mantenuta o rimandata chissà a quando.

Oroscopo toro amore

In coppia: voglia di esprimere i sentimenti ma soprattutto dimostrarli in modo tangibile!

Soli: la giornata potrebbe riservarvi un incontro sorprendente. Toccherete il cielo con un dito.

Oroscopo 26 aprile Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): un nuovo ruolo

Oroscopo vergine umore

Man mano che prendete in considerazione idee e opportunità che potrebbero aprire nuove porte, al contempo potreste cambiare il vostro modo di pensare. Sarete più consapevoli delle vostre esigenze, dei bisogni inespressi, qualcosa che ha funzionato per molto tempo ora non funziona più.

Vi sentirete pronti ad assumere un nuovo ruolo e ad ampliare gli orizzonti. Il Plenilunio in Scorpione, domani ma già avvertite le vibrazioni, sosta nel vostro settore della comunicazione. Potreste ricevere delle informazioni preziose da un amico, vi dirà qualcosa che solleciterà entusiasmo verso un nuovo interesse.

Oroscopo vergine amore

In coppia: piccole frizioni con il partner che tuttavia si sistemeranno attraverso il dialogo.

Soli: i passaggi astrali vi invitano ad andare incontro alle novità. Uscite, osate nuovi incontri!

Oroscopo 26 aprile 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): siete molto richiesti

Oroscopo capricorno umore

L’imminente Plenilunio in Scorpione, domani, per il vostro segno è molto positivo: siete in una fase di rinnovamento e ora ne avrete le prove. Il progresso arriverà passo dopo passo, in alcuni momenti andrete avanti e in alcuni momenti vi fermerete ma ciò non dovrà essere motivo di inquietudine.

Il transito amplifica il desiderio di entrare in contatto con il mondo circostante, proverete belle emozioni collegate all’amicizia, alla comunità e alla vostra vita sociale e al contempo la vostra presenza sarà molto richiesta!

Oroscopo capricorno amore

In coppia: potreste rimproverare il partner perché non si assume parte delle responsabilità. Ma non otterrete alcun risultato.

Soli: negli affari di cuore, forse dovreste rivedere il programma della giornata. Non è aria di incontri.

