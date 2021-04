Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo 3 aprile 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): bisogno di evasione



Oroscopo Toro umore

Vi piace la prevedibilità, e in ciò non c’è nulla di sbagliato, e dunque a volte vi è difficile riconoscere il bisogno di spezzare la routine. Questo fine settimana i pianeti vi spingono all’avventura, per quanto piccina possa essere. Avete bisogno di evasione, di natura e probabilmente prenderete le distanze dal quotidiano.

Ma non solo, con l’arrivo di Mercurio in Ariete – da domani – vi sarà più facile esprimere le vostre emozioni. Non c’è nulla di male nell’aver voglia di parlare di ciò che provate anzi, sarà d’aiuto ad alleviare l’ansia.

Oroscopo toro amore

In coppia: sentimenti profondi per il partner, siete consapevoli della vostra felicità. Dovete solo rilassarvi un pochino e vi esprimerete al meglio.

Soli: non è detto che oggi ci siano nuovi incontri ma potreste passare del tempo anche online con una persona che già conoscete.

Oroscopo 3 aprile Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): fine settimana piacevole

Oroscopo vergine umore

Nonostante ci siano forse dei problemi nelle relazioni personali o di lavoro, è un fine settimana piacevole. Probabilmente farete qualcosa che vi piacerà e che esce dal solito quotidiano. Ma non solo, noterete con sollievo che siete riusciti a liberarvi mentalmente da un problema che vi pesava parecchio e che prendeva troppo spazio nella mente.

Non è escluso che affrontiate una questione spinosa e fate bene: non è il momento di girarci intorno ma quello di dire quanto deve essere detto. Chiarire migliorerà la relazione e metterà fine alle tensioni.

Oroscopo vergine amore

In coppia: la tendenza sarebbe quella di creare problemi per cose di poco conto ma forse, per oggi, la metterete da parte.

Soli: una persona che vi corteggia con discrezione, prova più sentimenti di quanto immaginiate.

Oroscopo 3 aprile 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): non dovete reprimere le emozioni

Oroscopo capricorno umore

E’ un fine settimana in compagnia della Luna nel vostro segno: concedetevi un po’ di riposo ed evitate di reprimere le emozioni, la sensibilità anche se saranno accentuate. E’ la tendenza del Capricorno ed è per questo che gli altri pensano che siate indifferenti, di ghiaccio. Ed è invece esattamente il contrario, solo che vi controllate.

L’arrivo di Mercurio in Ariete – domani, 4 – nelle settimane a venire vi spingerà a concentrare l’attenzione sulle questioni familiari o organizzare quelle attività domestiche che vi hanno accollato.

Oroscopo capricorno amore

In coppia: se avete dei fili, è probabile prendano molto del vostro tempo ma il partner potrebbe organizzare una serata solo per voi due.

Soli: atteggiamento un po’ distaccato, difficoltà a esprimervi… Per oggi non è aria di nuovi incontri.

