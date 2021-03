Oroscopo e previsioni tutti i segni del 30 marzo 2021, Oroscopo Toro, Vergine, Capricorno: oroscopo 30 marzo per tutti i segni

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo 30 marzo 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): tatto e diplomazia



Oroscopo Toro umore

Con la Luna in Scorpione potrebbe subentrare un po’ di frustrazione: evitate di scoraggiarvi poiché con il trascorrere delle ore avrete una prospettiva più positiva. Lasciate fluire nuove idee anche parlando con gli altri, eventualmente chiedete dei consigli se siete alle prese con una decisione. State pur certi che prenderete quella giusta.

In generale, la giornata favorisce il progresso costante, l’affidabilità e piccoli sforzi così da garantirvi il successo di iniziative future. Nel lavoro, se volete imporre le vostre idee, fatelo con tatto e diplomazia.

Oroscopo toro amore

In coppia: chiusi a riccio, oggi non mostrerete le vostre emozioni, come invece vorrebbe il partner.

Soli: flirt, avventure ci sono ma non fanno battere il cuore. Oggi cercate l’amore ma non è aria.

Oroscopo 30 marzo Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): confidarvi con un amico

Oroscopo vergine umore

La congiunzione Mercurio-Nettuno in Pesci è in dissonanza con il vostro Sole: siete pregati di mantenere il senso critico e non credere a tutto ciò che vi diranno, soprattutto ai pettegolezzi o meschinità che persone gelose, invidiose potrebbero voler diffondere sul vostro conto. La cosa migliore è infischiarvene.

Più in generale, se in una relazione di lavoro o personale sentite che qualcosa non quadra, parlatene con un amico/a di cui vi fidate e che, inevitabilmente, avrà una visione più lucida e razionale della vostra.

Oroscopo vergine amore

In coppia: direte chiaro e tondo ciò che pensate, se ci sono dei problemi oggi metterete le carte in tavola.

Soli: in questo momento volete solo leggerezza, dite no alle storie impegnative ma potrebbe esserci una sorpresa…

Oroscopo 30 marzo 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): concretizzare nuove idee

Oroscopo capricorno umore

Non ha senso, attualmente, resistere al rinnovamento. Aggrapparvi al passato può bloccarvi, mentre concretizzare nuove idee, anche se all’inizio sembrerà un po’ rischioso un po’ rischioso, si rivelerà liberatorio. Qualcosa di nuovo è in attesa dietro le quinte e per metterlo in moto ha bisogno soltanto di una vostra spinta.

Procedete senza esitare. Sia chiaro, non stiamo consigliando di agire impulsivamente – tra l’altro non è nella natura del vostro segno – ma di decidere cosa fare e poi muovervi con sicurezza.

Oroscopo capricorno amore

In coppia: avete intenzione di prendere delle decisioni importanti ma il partner non sembra averne voglia. Potrebbero nascere delle tensioni.

Soli: momenti complici con un/a amico che potrebbero evolvere in una amicizia amorosa. Non ponetevi troppe domande.

