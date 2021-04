Oroscopo 4 aprile 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): meno comunicativi



Oroscopo Toro umore

Fino al 19 aprile, Mercurio in Ariete sosterà alle spalle del vostro segno. Per poter prendere delle decisioni, probabilmente riguardanti il lavoro, avrete bisogno stare per conto vostro. Ed entrando in contatto con il vostro mondo interiore, svilupperete anche splendide idee. Sarete un po’ più introspettivi e riflessivi del solito e, forse, meno comunicativi.

Il pianeta, al contempo, potrebbe spingervi a idealizzare una persona: non lasciatevi incantare dalle apparenze, la realtà potrebbe essere diversa. E’ possibile, infine, che riusciate a capire al volo se una persona vi mente.

Oroscopo toro amore

In coppia: oggi non siete di buonumore e il vostro silenzio la dice più lunga di un discorso senza fine.

Soli: il morale non è al top, le tensioni interiori non vi rendono troppo simpatici. Fate una bella passeggiata.

Oroscopo 4 aprile Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): reclamare una somma

Oroscopo vergine umore

Mercurio, vostro pianeta governatore, fino al 19 aprile sosterà in Ariete nel vostro settore del denaro. Ed è qui che fareste bene a utilizzare la vostra intelligenza nonché l’abilità – due belle qualità del vostro segno – in particolare se siete sul punto di negoziare qualcosa. Capirete al volo alcuni sottintesi e tutto ciò che si nasconde dietro le parole.

E’ impossibile che qualcuno possa raggirarvi. Se, infine, vi devono una somma di denaro, è il periodo giusto per farvi avanti e reclamarla.

Oroscopo vergine amore

In coppia: evitate di controllare anche ogni respiro del partner. Così facendo creerete solo delle tensioni.

Soli: non è la domenica giusta per conquistare. Tanto più che sembra non ne abbiate la minima intenzione.

Oroscopo 4 aprile 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): il bisogno di proteggere

Oroscopo capricorno umore

Mercurio in Ariete, fino al 19 aprile, sosta nel vostro settore della casa e della famiglia: pensieri e conversazioni sono puntati alle questioni personali, potrebbe riemergere dei ricordi. Potrebbe essere un momento impegnativo riguardo la famiglia o la casa: sia rispetto a una maggiore comunicazione con le persone care, sia nel lavoro o studio da remoto.

Con questo transito il bisogno di proteggere sarà accentuato ma dovete fare attenzione a non eccedere, anche ai figli lasciate un margine di libertà.

Oroscopo capricorno amore

In coppia: non circola, oggi, molta armonia ma perché siete ostinati e il partner non riuscirà a farvi cambiare idea.

Soli: se avete in ballo un flirt o iniziato di recente una storia, c’è aria di burrasca. Meglio riflettere e ritrovare la calma.

Per gli altri segni guardate qui:

ARIETE: più curiosi e loquaci

GEMELLI: idee innovative e originali

CANCRO: concentrati sulla carriera

LEONE: otterrete una riuscita

BILANCIA: selettivi nelle relazioni

SCORPIONE: molto organizzati nel quotidiano

SAGITTARIO: bravi ad appianare le tensioni

ACQUARIO: nuovi e utili contatti

PESCI: difendere i vostri interessi