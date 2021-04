Oroscopo 5 aprile 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): voglia di riflettere



Oroscopo Toro umore

I pianeti in Ariete sostano alle spalle del vostro segno ed è probabile che in questo momento prima di concretizzare un’idea o un progetto, abbiate voglia di riflettere, lavorare dietro le quinte. Tuttavia se sentite che è ora di dare il via, muovetevi senza esitare. Inizialmente potrebbe trattarsi di piccoli passi ma presto aumenterà lo slancio e farete progressi impressionanti.

Tenete presente, inoltre che praticare esercizio fisico o attività creative, oggi può essere un modo eccellente per eliminare lo stress.

Oroscopo toro amore

In coppia: oggi non siete di buonumore e il vostro silenzio la dice più lunga di un discorso senza fine.

Soli: il morale non è al top, le tensioni interiori non vi rendono troppo simpatici. Fate una bella passeggiata.

Oroscopo 5 aprile Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): fate ciò che potete

Oroscopo vergine umore

Nonostante siate super impegnati, non potrete rimanere indifferenti alla richiesta di aiuto di una persona e darete una mano con la speranza di renderla felice. Ma visto che fate mille cose e volete al contempo correre in soccorso di chi vi circonda, per quanto tempo sarete in grado di sostenere questo ritmo? Pensare anche a voi è la cosa migliore.

Evitate che i sensi di colpa prendano il sopravvento per non aver fatto di più. Fate dunque soltanto ciò che potete. E’ già abbastanza.

Oroscopo vergine amore

In coppia: potreste provocare il partner ma rientrerà nel gioco di seduzione. Il che vi permetterà di spezzare la routine.

Soli: non vi lancerete nella conquista ma lascerete fare al caso. E fate bene perché il destino a volte mette lo zampino giusto.

Oroscopo 5 aprile 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): nuove amicizie

Oroscopo capricorno umore

L’armonia tra Venere e Marte rappresenta un’opportunità per entrare in contatto con altre persone che hanno avuto i vostri stessi problemi, specialmente riguardo alla casa e nelle questioni di benessere. Se c’è qualcosa che non riuscite a gestire, ci sarà qualcuno che a suo tempo l’ha già fatto e ha risolto.

Condividete dunque suggerimenti, consigli e “trucchi” che possono rendere la vita molto più semplice. E c’è anche un piacevole extra: potrebbe essere l’occasione per fare nuove amicizie.

Oroscopo capricorno amore

In coppia: affronterete con grande tatto alcune problematiche. Forse non risolverete tutto oggi ma sarà un passo avanti.

Soli: forse non sapete proprio come muovervi con una persona incontrata di recente. Siate solo voi stessi.

