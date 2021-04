Oroscopo 6 aprile 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): siete un esempio da seguire



Oroscopo Toro umore

Questioni pratiche, lavoro, affari o denaro, oggi non vi batte nessuno. Sapete difendere i vostri interessi e gli altri vi prendono come esempio. Siete orgogliosi di quanto state facendo e ciò vi motiva a migliorare. Allora, prendete l’iniziativa e mettete da parte qualsiasi riserva poiché oggi è davvero inutile. Tutto ciò che intraprendete è favorito, agite liberamente.

Tuttavia, visto che la Luna oggi è in Acquario, non dimenticate di sorridere e se in famiglia dovessero nascere dei problemi, cercate di sdrammatizzare con una battuta.

Oroscopo toro amore

In coppia: la comunicazione non è al top, oggi potreste essere più silenziosi e poco motivati.

Soli: potere di seduzione al top ma circola un po’ di malumore, non avete intenzione di conquistare

Oroscopo 6 aprile Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): risolverete un pesante problema

Oroscopo vergine umore

Le attività di tipo pratico vi ricaricheranno di belle energie, svolgerete al meglio gli impegni di lavoro e dedicherete maggiore attenzione ai progetti. Al contempo siete anche molto determinati: risolverete un problema pesante affrontandolo direttamente mettendo a tacere alcune persone che vi hanno criticato.

Unica accortezza: potreste pensare di poter controllare con un certo rigore le spese ma la Luna in Acquario spingervi a cedere a qualche acquisto impulsivo. Se non si tratta di somme esorbitanti perché rinunciare a una gratificazione?

Oroscopo vergine amore

In coppia: tensioni interiori, emozioni altalenanti vi rendono impulsivi e ciao ciao armonia.

Soli: un po’ pessimisti, la voglia è quella di stare per conto vostro. L’amore oggi non è in programma.

Oroscopo 6 aprile 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): siet prudenti nelle scelte

Oroscopo capricorno umore

Desiderate maggiore stabilità e oggi in questo senso vi impegnerete per ottenerla. Avete sufficiente chiarezza mentale, siete produttivi ed è un buon momento per prendervi cura degli affari. E, visto che ad accompagnarvi c’è una certa prudenza, farete le scelte giuste.

Sul piano personale, oggi vi sentirete supportati in modo particolare dai familiari, capirete più che mai quanto è profondo il loro affetto e la vita domestica sarà fonte di piacere, affetto e calore. Potreste scoprire più facilmente soluzioni creative ai problemi familiari o legati alla casa.

Oroscopo capricorno amore

In coppia: qualche sbalzo d’umore renderà le conversazioni poco distese. Per oggi, parlate con il partner il meno possibile.

Soli: c’è chi vi corteggia ma evitate un atteggiamento poco indulgente. Nemmeno voi siete perfetti.

Per gli altri segni guardate qui:

ARIETE: aprirete nuove porte

GEMELLI: il buonumore è travolgente

CANCRO: una messa a punto

LEONE: difendere le vostre idee

BILANCIA: inclini ad agire

SCORPIONE: evitare i conflitti

SAGITTARIO: grande dinamismo

ACQUARIO: una ventata di benessere

PESCI: piedi per terra