Oroscopo 7 aprile 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): conversazioni importanti



Oroscopo Toro umore

Prenderete parte a conversazioni che su di voi potrebbero avere un profondo impatto. Sarete spinti a cambiare la prospettiva su questioni importanti. Ma non è escluso che un vostro consiglio cambi la vita di un’altra persona o quanto meno la migliori.

Tutto ciò che farete per il prossimo, e di cui sarete orgogliosi, arricchirà le relazioni con gli altri. In generale i pianeti dopano la fiducia nel vostro potenziale. Sebbene per il vostro segno sia importante essere realistici, è altrettanto importante non farvi bloccare dai timori.

Oroscopo toro amore

In coppia: è una giornata in cui avete voglia di amare ed essere amati, i vostri desideri sono appagati.

Soli: l’amore è a portata di mano e siete molto affascinanti. Se vi piace una persona, fate il primo passo.

Oroscopo 7 aprile Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): ambiziosi e produttivi

Oroscopo vergine umore

Avete parecchie energie, siete molto ambiziosi e ciò vi consente di essere produttivi, concentrati sulle priorità. Attenzione, tuttavia, ad accollarvi più di quanto possiate ragionevolmente gestire poiché rischiate di diventare distratti, disattenti. Ad esempio, potreste perdere qualcosa: un documento o il telefono.

Se capite che state esagerando, rallentate il ritmo. Su un altro piano: la congiunzione Luna-Giove in Acquario potrebbe spingervi a organizzare qualcosa per risollevare l’umore di chi vi circonda. Potrebbe essere un incontro virtuale con gli amici o i parenti e sarete felici di ritrovarvi.

Oroscopo vergine amore

In coppia: torna il dialogo, l’armonia, se avete avuto problemi oggi svaniranno come per magia.

Soli: rilassati, vi concedete di seguire i vostri desideri e gli incontri sono ovviamente facilitati.

Oroscopo 7 aprile 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): no al pensiero negativo

Oroscopo capricorno umore

Potreste aver appena iniziato a capire l’importanza di alcuni talenti sottoutilizzati ma rischiate di cadere nella trappola del pensiero negativo, supporre che non siate all’altezza. La congiunzione Luna-Giove in Acquario arriva in vostro soccorso potenziando la sicurezza in voi stessi. Al contempo con la dissonanza Marte-Nettuno, potreste chiedervi se dire a una persona quello che vuole sentire o cosa invece deve sapere.

Potreste anche optare per una miscela tra i due così da non affrontare direttamente l’argomento ma chiarire alcuni punti. Tuttavia, se vi sentite pronti a prendere il toro per le corna e affrontare la situazione a testa alta, mettere le carte in tavola con sincerità, potrebbe essere la cosa migliore.

Oroscopo capricorno amore

In coppia: se il partner dovesse rimproverarvi qualcosa, aprite il dialogo e trovate un terreno d’intesa.

Soli: è la giornata ideale per tentare la conquista del cuore di chi vi attrae. Avete le carte in regola.

