Oroscopo 8 aprile 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): una telefonata inattesa



Oroscopo Toro umore

Le parole oggi potrebbe essere molto importanti, avere il potere di sistemare una situazione attraverso una conversazione sincera con una persona. Risolverete e per questo vi sentirete meglio. Non è escluso che qualcuno abbia bisogno del vostro aiuto e raccoglierete immediatamente la richiesta.

In ogni caso, pur essendo lodevole, non potete aiutare tutti – anche se vorreste – poiché non è pensabile. Su un altro piano: una chiamata a sorpresa da una persona che non sentite da un po’, potrebbe rallegrare la vostra giornata.

Oroscopo toro amore

In coppia: dedicherete particolare attenzione al partner, ai progetti: la relazione evolve in modo positivo.

Soli: vi porrete delle domande sulla vostra vita affettiva e potreste decidere di impegnarvi seriamente.

Oroscopo 8 aprile Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): stabilire dei limiti

Oroscopo vergine umore

La tendenza odierna è quello di fare di tutto e di più per chi vi circonda, pensate sia giusto aiutare le persone a cui volete bene. Tuttavia se doveste ritrovarvi a correre a destra e a sinistra e sentirvi stremati, fermatevi.

Potreste sentirvi in colpa, come indica la dissonanza Marte-Nettuno, e dunque anche questo non sarà d’aiuto. La cosa migliore è stabilire con sicurezza dei limiti precisi dicendo dei “no”: le tensioni interiori svaniranno e proverete sollievo.

Oroscopo vergine amore

In coppia: se accetterete il fatto che il partner ha dei difetti – come tutti – avrete già fatto un bel passo avanti! Non potete pensare di cambiarlo/a.

Soli: su un sito d’incontri potreste dare il via a una conversazione con una persona speciale. Sarete attratti dal suo senso dell’umorismo.

Oroscopo 8 aprile 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): conversazioni sincere

Oroscopo capricorno umore

E’ un giovedì in cui potreste avere delle conversazioni sincere, in particolare con le persone a voi più vicine: parole che apriranno la porta a un maggiore comprensione (anche se inizialmente potreste sentirvi a disagio). Non è escluso, ad esempio, che riprendiate i contatti con un familiare che avete messo nella lista nera o è stato lui/lei ad aver preso le distanze.

In ogni caso, oggi e domani, sono favorevoli a una ripresa delle relazione. E’ il momento giusto per chiamare.

Oroscopo capricorno amore

In coppia: in sintonia perfetta con il partner, che oggi potrebbe farvi una gradita quanto inattesa sorpresa.

Soli: più aperti, socievoli, dinamici e un incontro potrebbe scatenare emozioni piccanti. Cederete alla tentazione?

