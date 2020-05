Oroscopo Gemelli 1 giugno 2020. Caterina Galloni: arrabbiati

Oroscopo del 1 giugno 2020 per i nati sotto il segno dei Gemelli (21 maggio-21 giugno): arrabbiati.

Ce l’avete, forse, con una persona. La rabbia vi impedisce di rilassarvi, di ragionare e prendere le distanze. Potrebbe riguardare un familiare.

Oppure il boss. In entrambi i casi sembrano avere un atteggiamento che vi crea dispiacere. Su un altro piano: per oggi evitate di fare promesse.

Amore: in coppia, avete occhi solo per il partner. Soli: oggi prendete la vita come viene, cogliete ogni opportunità.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com