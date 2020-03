Oroscopo Gemelli 13 marzo 2020. Caterina Galloni: un richiamo all’ordine

Oroscopo del 13 marzo 2020 per i nati sotto il segno dei Gemelli (21 maggio-21 giugno): un richiamo all’ordine.

Se vi trovate di fronte un problema – può riguardare le finanze o una relazione personale o di lavoro – siete pregati di affrontarlo e non mettere la testa nella sabbia come gli struzzi. Marte in Capricorno vi dice di guardare in faccia la situazione e non di evitarla.

Sole e Nettuno sono congiunti in Pesci vi richiamano all’ordine anche se è penalizzante: potreste non avere il denaro sufficiente per pagare quanto dovete e l’unico sistema è stringere la cinghia. Amore: in coppia, alcune conversazioni prendono una piega acida. Il partner potrebbe ripagarvi con la stessa moneta per qualcosa che avete detto tempo addietro. Soli: se continuate a spaccare il capello in quattro, farete scappare gambe in spalla chi vi corteggia!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com