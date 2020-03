Oroscopo Gemelli 15 marzo 2020. Caterina Galloni: flirtare senza impegno

Oroscopo del 15 marzo 2020 per i nati sotto il segno dei Gemelli (21 maggio-21 giugno): flirtare senza impegno.

E’ una di quelle giornate in cui più esaminate qualcosa e tanto più subentra confusione. Può darsi che a scatenare dei dubbi sia l’insicurezza per cui nel caso ne aveste bisogno, non esitate a chiedere consiglio. Una persona del vostro entourage sicuramente ha l’esperienza giusta per capire cosa è meglio per voi.

Amore: soli, in questo momento vi piace flirtare senza impegno ma quando Venere, il 3 aprile, sbarcherà nel vostro segno e formerà un buon aspetto con Saturno potreste dare il via a una situazione solida, che andrà avanti nel tempo. In coppia: oggi circolano tensioni, alcune questioni di denaro scatenano discussioni.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com