Oroscopo Gemelli domani 15 ottobre 2018. Caterina Galloni: una svolta nella relazione d'amore...

Oroscopo del 15 ottobre 2018 per i nati sotto il segno del Gemelli: una svolta nella relazione d’amore…

Un mix di vibrazioni astrali positive potrebbe portare a una svolta una relazione d’amore: esprimerete quei sentimenti che fino oggi avete tenuto per voi. Il fatto che ci sia una svolta positiva non deve tuttavia spingervi a pensare che da ora le cose saranno perfette: nelle prossime settimane è possibile ci siano altri punti da chiarire.

I Gemelli nel 2018

Plutone e Saturno in Capricorno, nel 2018 vi spingeranno a chiedere sostegno e troverete degli angeli custodi pronti a dare una mano. Non solo, ora nessuno potrà mai tacciarvi di superficialità: andrete al cuore delle situazioni risolvendo alla grande anche le più problematiche. Nel lavoro, mostrerete il vostro talento, ci sono nuove responsabilità, una bella evoluzione e, se svolgete un’attività in proprio, la promuoverete più che mai attraverso i mezzi di comunicazione in cui, è noto siete maestri! Ma quest’anno, sul fronte denaro, lavoro e carriera, avrete modo di valutare il vostro percorso, in alcuni momenti vi chiederete se il gioco valga la candela e, se è il caso, vi sbarazzerete di alcuni limiti. Per quanto riguarda il denaro, c’è da dire che sarete più responsabili farete spese sagge e il budget ne risentirà positivamente. Amore: alla fine di novembre, l’entrata di Giove in Sagittario, trasformerà qualsiasi storia in una relazione importante, potrebbe arrivare – o fare voi – una proposta di matrimonio! Soli: parenti o amici potrebbero presentarvi una persona speciale per cui, dite sì a qualsiasi invito. La forma psicofisica non presenta problemi ma ogni tanto concedetevi un fine settimana all’aria aperta: avete bisogno di areare i bronchi, il vostro punto debole.