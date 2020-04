Oroscopo Gemelli 2 aprile 2020. Caterina Galloni: un amico prezioso

Oroscopo del 2 aprile 2020 per i nati sotto il segno dei Gemelli (21 maggio-21 giugno): un amico prezioso.

Mettete in conto, grazie alla Luna in Leone, una bella serata: lascerete alle spalle tutto ciò che vi preoccupa e forse grazie a una persona che saprà – seppure a distanza – come distrarvi, come farvi ridere.

E in questo momento è una cosa preziosa! Ciò non vuol dire che ritroverete l’ottimismo ma comunque trascorrerete bei momenti di relax. Con l’isolamento vi sentite uccellini in gabbia e, dunque, ne avete un gran bisogno!

Amore: in coppia, oggi penserete che il partner non vi dedichi sufficienti attenzioni ma non direte nulla per non creare problemi. Soli: potreste iniziare una relazione (on-line o comunque a distanza) con una persona che è già impegnata. Conversazioni dolci e piccantine che vi faranno un gran bene.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com