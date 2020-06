Oroscopo Gemelli 2 giugno 2020. Caterina Galloni: una via d’uscita

Blitz dice

Maturità Lombardia, Commissari d’esame si tirano indietro. Paura rischio contagio. Strano paese quello in cui si aprono confini tra tutte le Regioni per non ammazzare turismo ma si può ammazzare la scuola per prudenza sanitaria. In aula d’esame rischio incontrare lombardi contagiosi, in spiaggia gli stessi lombardi tutti sani. Mah…