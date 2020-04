Oroscopo Gemelli 20 aprile 2020. Caterina Galloni: uscire dal guscio

Oroscopo del 20 aprile 2020 per i nati sotto il segno dei Gemelli (21 maggio-21 giugno): uscire dal guscio.

In questo momento è probabile che abbiate voglia di cambiare un aspetto della vostra vita.

Da un lato siete consapevoli che farlo vi aiuterà ad accrescere le vostre potenzialità ma dall’altro il pensiero di farlo vi rende nervosi.

Anziché bloccarvi, pensate che è un’opportunità per uscire dal guscio.

Una volta compiuto quel passo potreste capire che non era poi così difficile e vi sentirete più positivi.

Amore: in coppia, siete in gran forma e coinvolgerete il partner in giochi molto sensuali.

Soli: negli affari di cuore, oggi non vi aspettate niente e fate bene. E’ da una nuova amicizia che arriveranno delle gratificazioni.

