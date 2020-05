Oroscopo Gemelli 20 maggio 2020. Caterina Galloni: entusiasti

Oroscopo del 20 maggio 2020 per i nati sotto il segno dei Gemelli (21 maggio-21 giugno): entusiasti.

Buon compleanno, Gemelli. Il Sole nel vostro segno vi regala una sferzata di energia. Le idee che avete coltivato ora diventano importanti.

L’entusiasmo sarà al top, avete grande fiducia in voi stessi. In ogni caso, prima di investire tempo e denaro in un progetto calcolate i costi.

Amore: in coppia, l’eros dorme, va risvegliato. Soli: attrazione fisica ma la persona potrebbe essere impegnata.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com