Oroscopo Gemelli 21 marzo 2020. Caterina Galloni: un’idea geniale

Oroscopo del 21 marzo 2020 per i nati sotto il segno dei Gemelli (21 maggio-21 giugno): un’idea geniale.

Cercate la risposta a un problema? Il buon aspetto tra Mercurio e Urano può coincidere con un’idea geniale che sembra spuntare fuori dal nulla. Potrebbe essere la prima cosa che vi viene in mente quando vi svegliate, in quello stato tra sonno e risveglio oppure potrebbe apparire in un sogno. Non pensateci due volte e seguitela!

Su un altro piano: siete coinvolti in un progetto? Se siete pronti a lavorare sodo il risultato sarà molto redditizio. Amore: in coppia, sembra che oggi siate tentati di oltrepassare una linea: quella della fedeltà (seppure solo con il pensiero). Soli: circola un po’ di pessimismo, pensate che non sarete mai più felici in amore: tiratevi su! E’ solo una giornata no.

