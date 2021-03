Oroscopo Gemelli 22 marzo 2021: oroscopo Gemelli 22 marzo amore, umore, soldi e lavoro

Oroscopo di domani 22 marzo 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): conversazioni fruttuose



Oroscopo Gemelli domani 22 marzo: umore

Le conversazioni per pianificare e dare il via a un progetto potrebbero essere molto fruttuose e portare alla decisione di collaborare con un’altra persona. Ma con la dissonanza Mercurio-Marte, quest’ultimo nel vostro segno, avrete delle riserve che impediranno di prendere una decisione.

Fino a quando non le avrete eliminate, vi sarà difficile iniziare. Su un altro piano: siete capaci di tutto pur di far ridere. Occhio alle battute: chi avete di fronte potrebbe essere permaloso e, non volendo, offendere. E a quel punto dovrete faticare per recuperare una relazione.

Oroscopo Gemelli di domani 22 marzo: amore

In coppia: intesa perfetta, con il partner la comunicazione è al top. Assaporate la dolcezza della serata.

Soli: le conversazioni con la persona che vi corteggia saranno incoraggianti, promettono bene per l’inizio di una storia.

