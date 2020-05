Oroscopo Gemelli 23 maggio 2020. Caterina Galloni: distratti

Oroscopo del 23 maggio 2020 per i nati sotto il segno dei Gemelli (21 maggio-21 giugno): distratti.

Più in contatto con le vostre emozioni, oggi siete distratti. Meno pazienti se svolgete un lavoro ripetitivo. Vorreste più eccitazione.

Qualcosa che rappresenti uno scopo. Vi faccia sentire appagati. Se avete qualche buona idea al riguardo, attuatela. Ma evitate di agire d’impulso.

Amore: in coppia, senso dell’umorismo e complicità. Soli: il cuore esita tra due persone. Per ora, non scegliete.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com